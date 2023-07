Philippe, un Roi "N-VA compatible" sur le trône de Belgique

C’est dans ce cadre que chacun des sept rois belges a exercé ses fonctions, selon sa personnalité et le contexte historique et politique dans lequel il a évolué. Après 10 ans de règne, des lignes de force se dégagent dans la manière dont Philippe conçoit son rôle politique.

1. Une place centrale pour les Régions et Communautés

”La force de la Belgique réside également dans ses entités fédérées. J’entends entretenir des contacts constructifs avec leurs responsables, déclarait Philippe dans son tout premier discours royal, devant les chambres réunies, à l’occasion de sa prestation de serment, le 21 juillet 2013. Je suis convaincu que la coopération entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions s’opérera au plus grand bénéfice de nos citoyens et de nos entreprises.”

Durant la crise de 2010-2011, Albert II avait accepté en se bouchant le nez de confier une mission de courte durée à Bart De Wever, président de la N-VA.

Ce passage avait été salué par les observateurs de la vie politique. À l’époque, le gouvernement Di Rupo avait vu le jour après une crise politique record de 541 jours, en 2010-2011, liée à l’extrême difficulté de conclure la sixième réforme de l’État réclamée par les partis flamands. “La nouvelle réforme de l’État […] permettra de mieux rencontrer les défis de l’avenir”, avait dit le nouveau Roi dans ce même discours.

Le roi Philippe lors de sa prestation de serment le 21 juillet 2013 devant les chambres réunies.

L’attention portée aux Régions et Communautés s’est traduite dans les actes. Philippe reçoit régulièrement en audience, au Palais, les ministres des entités fédérées, alors que ceux-ci ne prêtent pas serment devant lui, contrairement aux ministres fédéraux et aux ministre-Présidents des entités. Il avait aussi innové en invitant les ministres-Présidents a participé aux visites d’État, ce qui ne s’était jamais produit. Le septième Roi des Belges a totalement intégré le caractère fédéral de l’État, davantage que ses prédécesseurs, Baudouin et Albert II, qui avaient pourtant accompagné le processus de décentralisation.

À lire aussi

De même, lors de visites thématiques à l’étranger, par exemple sur l’enseignement en alternance (en Allemagne et en Suisse) ou sur la remise à l’emploi (au Danemark), Philippe emmène dans ses bagages l’ensemble des ministres concernés par la matière, qu’ils soient issus du fédéral ou des entités fédérées.

2. La N-VA, un parti comme les autres

Dans l’esprit de Philippe et de son entourage, le N-VA est un parti comme les autres. Ce n’était pas le cas à l’époque du roi Albert. Durant la crise de 2010-2011, Albert II avait accepté en se bouchant le nez de confier une mission de courte durée à Bart De Wever, président de la N-VA. Lorsque les nationalistes avaient finalement été exclus des négociations, ce fut un soulagement pour le Palais.

Bart De Wever, président de la N-VA, avait été nommé "informateur" par le roi Albert en 2010. ©Belga

Cette époque est révolue. Dans le cadre des processus de formation gouvernementale qu’il a accompagnés, en 2014 et en 2019-2020, Philippe avait confié sans difficulté des missions à des mandataires N-VA. Et le gouvernement Michel avait vu le jour en 2014 avec la N-VA à son bord, sans que cela ne suscite d’inquiétudes particulières au Palais. Tout juste, ce dernier s’était assuré en coulisse que les pouvoirs du Roi soient préservés durant la législature – le pouvoir de sanctionner les lois, de nommer et révoquer les ministres, et de mener le processus de formation du gouvernement fédéral.

3. Il rythme la formation des gouvernements

Au lendemain d’élections, le Roi a la main pour désigner, après consultations des principaux leaders politiques, les personnalités chargées de tenter de constituer le futur exécutif (les informateurs, formateurs ou autres préformateurs). L’ensemble des partis représentés au parlement accepte cette situation, même si certains voudraient lui retirer ce rôle.

Le Roi fixe aussi des échéances, demande qu’on lui fasse rapport. “C’est généralement à l’approche d’un rendez-vous avec le Roi que les choses bougent”, dit un observateur avisé de la vie politique. Le Roi donne en quelque sorte le tempo de la formation du gouvernement, même si les négociations à proprement parler sont du seul ressort des responsables politiques.

Il y a fort à parier que le président du Vlaams Belang sera à nouveau reçu au Palais après les élections de juin 2024.

”Sa première boussole, c’est le résultat des élections”, souffle-t-on. Or le paysage politique et parlementaire a été bouleversé ces dernières années. La N-VA est devenue la première formation du pays en 2014, le Vlaams Belang et le PTB ont connu une progression spectaculaire en 2019, de sorte que les traditionnels partis de pouvoir – socialistes, libéraux et centristes – ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes, surtout en Flandre. Le Roi doit tenir compte de ces évolutions.

Tom Van Grieken, président du Vlaams Belang, avait été reçu par le Roi au Palais de Bruxelles en 2019. ©Photo News

C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre l’invitation lancée par le Roi à Tom Van Grieken, président du Vlaams Belang (VB), au lendemain des élections de mai 2019, alors que l’extrême droite n’est en principe pas reçue au Palais. Philippe avait voulu éviter de snober les 810 000 électeurs du Belang, sans pour autant considérer que ce parti avait un rôle à jouer dans l’exercice du pouvoir. La démarche avait été relativement bien acceptée par les francophones. Et il y a fort à parier que le président du VB sera à nouveau invité au Palais après les élections de juin 2024.

À lire aussi

Lorsque le Roi désigne un chargé de mission, c’est dans l’espoir qu’il puisse constituer – “idéalement le plus rapidement possible” – une majorité parlementaire solide sur la base de la répartition des sièges entre partis, avec une majorité dans chaque groupe linguistique. C’est pour cette raison que le Roi avait poussé en 2019-2020 la constitution d’un gouvernement associant le PS et la N-VA, les deux plus grands partis à la Chambre. Mais c’est finalement une coalition Vivaldi, sans la N-VA et sans majorité en Flandre, qui avait vu le jour.

À lire aussi

4. Dans le huis clos du colloque singulier

Léopold II a été à l’origine de la colonisation du Congo, Albert Ier a mené les troupes au combat durant la Première guerre mondiale, Baudouin a refusé de signer la loi légalisant l’avortement et, de manière générale, les cinq premiers rois des Belges avaient peu ou prou la réputation de s’immiscer dans les affaires du gouvernement. Les temps ont changé. On prend peu de risques à affirmer que Philippe – et déjà Albert II avant lui – ne s’autorisera jamais les mêmes latitudes que ses prédécesseurs. Il connaît sa place, son rôle et les évolutions de la société.

Cela n’empêche pas que le Roi peut dire avec franchise ce qu’il pense à ses interlocuteurs, mais uniquement dans le huis clos du colloque singulier. Le secret des conversations avec le Roi est sacré car ce dernier doit renvoyer une image de neutralité, garder une position au-dessus de la mêlée. Le secret du colloque singulier n’a qu’exceptionnellement été violé.

5. Des thématiques de prédilection

Cette réserve ne signifie pas que le Roi ne laisse jamais entrevoir ce qu’il pense. Mais il doit le faire avec finesse et subtilité, sans provoquer de clivage dans la société. Il va attirer l’attention de l’opinion publique sur des grands enjeux de société au travers de discours, rencontres ou visites.

Il aime à souligner l’importance de la cohésion sociale ? En 2017, le Roi se rendait dans une famille musulmane, à Gand, pour rompre le jeûne avec elle. Il met l’accent sur les enjeux environnementaux ? Il a salué l’engagement des jeunes dans les marches pour le climat, ou s’est rendu à Oman, en février 2022, pour faire la promotion de l’hydrogène vert. Il s’intéresse à l’entrepreneuriat social ? Il en faisait l’une des thématiques de sa visite d’État au Portugal.

Philippe et Mathilde, aux côtés de Felix Tshisekedi lors de la cérémonie d’accueil à l’aéroport de Kinshasa. ©BELGA

Les exemples sont légion. Pointons encore sa lettre adressée au président congolais, en juin 2020, dans laquelle il exprimait ses “plus profonds regrets” pour les sévices commis durant la période coloniale. Un message répété lors d’une visite sur place deux ans plus tard.

À lire aussi

Le Roi a une vraie liberté d’action et d’initiative. Mais jamais il ne peut aller à l’encontre de la volonté du gouvernement. Le Roi règne, mais ne gouverne pas…