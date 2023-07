Une touche plus verte pour les aides financières destinées aux PME en Wallonie: “Elles seront aussi incitées à maintenir, voire à renforcer l’emploi”

Aujourd’hui, les aides régionales pour les PME qui décident de réaliser un nouvel investissement d’au moins 25 000 euros sont octroyées sur une base sectorielle. Il est, en effet, nécessaire que l’entreprise demanderesse soit active dans un secteur éligible aux aides wallonnes. Précisons qu’il n’est pas simple de trouver sur internet la liste des secteurs admis. Nous avons déniché un document de la Région wallonne qui précise que les secteurs admis sont la production ou la transformation ; les activités de services aux entreprises ; les activités de commerce de gros ; les activités informatiques ; les activités du secteur de la construction ; certaines activités du secteur touristique (hôtels, parcs zoologiques,…), … Et puis c’est tout.

Un système de points

À l’avenir, les critères vont changer. Une pondération sera mise en place et une PME (ou TPE) devra obtenir au moins 50 % des points exigés pour obtenir une aide. Ces points sont répartis en trois catégories. La première de ces catégories est économique et représente 42 points maximum. Si l’entreprise développe la digitalisation de ses activités, elle gagnera plus de points. Même chose s’il s’agit d’une première installation en région wallonne pour l’entrepreneur qui demande une aide. La seconde catégorie est liée à l’emploi et représente un maximum de 30 points. Le demandeur gagnera des points s’il stabilise l’emploi déjà existant dans son entreprise et surtout s’il en crée de nouveaux. Enfin, le troisième critère est environnemental et représente 28 points. Les bons élèves seront ceux qui réduisent leur empreinte carbone et qui développent des principes d’économie circulaire. Ajoutons, que les ASBL à vocation économique seront désormais éligibles à ces aides.

”La pondération favorise les critères économiques étant donné l’objectif de la réforme de renforcer l’effet levier des deniers publics sur l’économie régionale”, explique Willy Borsus.

Des points bonus

Ajoutons à cela que les entreprises qui désirent recevoir une aide à l’investissement pourront obtenir, dans certains cas, une série de points bonus. “Un critère bonus (+2 %) lié à la triple transition est également prévu en cas de déploiement international (pour les PME uniquement) ou d’efforts renforcés en emploi ou en réduction d’empreinte carbone. Un critère bonus (+2 %) territorial est également prévu en cas de déploiement de l’activité au sein au sein d’un Site à réaménager (SAR). Enfin, un critère bonus (+5 %) est également prévu pour les PME situées en zone de développement et qui créent de l’emploi”, insiste-t-il.

Pour le ministre libéral, ce système est plus lisible que le précédent. “Le système proposé renforce la lisibilité et la compréhension du dispositif pour les entreprises et les indépendants. La grille des taux est grandement simplifiée. Pour les projets d’investissement de maximum 100 000 €, un dispositif Fast-Track est mis en place afin d’accélérer et de faciliter l’accès aux aides pour les indépendants et les TPE. Le système fonctionne sur la base de la transmission des factures liées à l’investissement”, conclut-il.