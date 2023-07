Les hommes et femmes qui, souvent dans l’ombre, ont fait les 10 ans de règne du Roi Philippe

Mathilde, la Reine qui a professionnalisé la fonction

Le tandem que forme Philippe avec son épouse, la Reine Mathilde, a été déterminant dans les 10 premières années de règne du Roi. Le couple, marié depuis 24 ans, a quatre enfants : la princesse Elisabeth, Duchesse de Brabant, le prince Gabriel, le prince Emmanuel et la princesse Éléonore.

Le premier discours de Philippe en tant que chef de l’État, en 2013, déjà, annonçait la couleur. “Je me rends compte de la chance que j’ai de pouvoir compter sur le soutien permanent de mon épouse la Reine Mathilde.”

La facilité innée du contact humain de Mathilde, logopède de formation, compense le côté plus introverti de son époux, passionné de peinture. À l’inverse des membres des familles royales d’autres pays qui font les choux gras des tabloïds (Diana, Meghan Markle…), Mathilde semble immunisée contre les faux pas et la création de polémique. Mathilde a été, depuis son mariage avec le prince Philippe, un soutien précieux.

Certains apprécient la solidité et la constance de la Reine, tandis que d’autres jugent sa prudence et sa retenue trop rigide. Son style colle toutefois parfaitement à une forme de classicisme que le roi Philippe souhaite conserver au Palais. Dans sa conception, la monarchie doit garder une certaine réserve, tout en s’ouvrant de manière prudente aux médias.

La popularité du couple royal a connu une courbe ascendante au cours de ces 10 ans de règne et Mathilde n’y est pas pour rien. La récente visite d’État des Pays-Bas en Belgique en a donné un bon indicateur. “Le roi des Pays-Bas était très haut en termes de popularité en 2013, on le présentait en Flandre comme un modèle à suivre, analyse Vincent Dujardin, historien à l’UCL. Désormais, il est en dessous des 50 % d’opinions favorables, alors que le roi Philippe bénéficie davantage de soutien populaire. Aux Pays-Bas, certains saluent d’ailleurs l’action du roi des Belges. Peut-être qu’aux Pays-Bas, la monarchie s’est montrée trop sûre d’elle, tandis qu’en Belgique, le Roi est resté plus prudent.”

Le découpage des rôles au sein du couple royal reste fortement traditionnel. Le Roi et son cabinet s’occupent des aspects politiques, de diplomatie et d’économie. Mathilde se consacre aux activités sociales et culturelles, comme la santé mentale, mais aussi dans un rôle d’ambassadrice auprès de l’ONU.

La reine Mathilde et le roi Philippe, en juin, lors d'une réception donnée à l'occasion du 70ème anniversaire du Parlement européen. ©DLE

Elisabeth, celle que Philippe forme pour lui succéder

Elisabeth (22 ans), fille aînée de la famille, est amenée à succéder à son père. Le Roi pose un regard admiratif sur les qualités que sa fille montre déjà pour exercer sa future fonction, comparant notamment son talent social à celui de sa mère, la reine Mathilde. L’un des aspects du règne de son père consiste à former au mieux sa fille à prendre sa relève, à terme. Comme l’avait fait, d’une certaine manière, le roi Baudouin pour Philippe.

À l’occasion de ses 18 ans, la Princesse s’est dite prête à endosser le rôle lors d’une allocution en direct sur plusieurs chaînes de télévision. Depuis, Elisabeth est montée en puissance, multipliant progressivement les apparitions publiques. Cet écolage de cheffe de l’État, qui l’a vue passer par l’école royale militaire, s’accélérera encore après la fin de son cursus scolaire en histoire et politique au Lincoln Collège d’Oxford.

À lire aussi

La princesse Elisabeth et le roi Philippe lors de la cérémonie donnée pour les 18 ans de la jeune femme, en octobre 2019.

Frans Van Daele, le diplomate qui tutoyait Angela Merkel

Aucun acte du Roi, selon la constitution belge, n’a d’effet s’il n’est pas couvert par un ministre qui en prend la responsabilité. Le Roi choisit toutefois et nomme lui-même ses collaborateurs librement. Il se contente ensuite d’en informer le Premier ministre. “Il est dès lors trop facile de s’en prendre aux collaborateurs du Roi en cas de difficulté, puisque c’est lui qui les choisit. Par contre si son entourage est de qualité, c’est son mérite, pointe Vincent Dujardin (UCL), historien. Le dignitaire de la Cour qui joue le plus grand rôle est évidemment le chef de cabinet du Roi.”

Or, dès ses débuts, le roi Philippe a posé un choix fort en ne reprenant que très peu de collaborateurs issus de l’entourage de son père. Ainsi, au lendemain de l’abdication d’Albert II, Jacques van Ypersele a quitté son poste de chef de cabinet. Le baron Frans Van Daele, aujourd’hui âgé de 75 ans, lui a succédé de 2013 à 2017.

Ce diplomate de haut vol a accompli une très longue carrière en tant que représentant permanent de la Belgique auprès de l’Union européenne, puis de l’OTAN, avant de devenir chef de cabinet d’Herman Van Rompuy, alors président permanent du conseil européen. Certains disent de lui qu’il “tutoyait Angela Merkel”. C’est que ce romaniste de formation, parfait bilingue, disposait d’un joli carnet d’adresses comprenant notamment le numéro de téléphone de plusieurs chefs d’État. Pour Frans Van Daele, le rôle premier du chef de cabinet “est d’être le conseiller politique” du Roi, et non de tirer les ficelles.

”Philippe a, comme Albert, la capacité d’organiser une réunion en colloque singulier. Contrairement à ce qu’on croit, les réunions entre le Roi et un informateur, un président de parti ou un ministre ne se passe pas avec un chef de cabinet présent à ses côtés. Le chef de cabinet n’est appelé qu’à la fin de la réunion pour en rédiger la synthèse”, confie Didier Reynders, vice-Premier ministre durant les 6 premières années du règne de Philippe, qui l’a désigné informateur royal en 2019. “Le Roi suit ce qui se passe au niveau politique de manière très précise, pose des questions sur la situation actuelle et les perspectives à venir, reprend Didier Reynders. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte pas qu’au Palais, on a aussi le téléphone. Et ce n’est pas parce qu’une personne n’est pas reçue en audience au Palais qu’elle n’a pas de contact.”

Frans van Daele, l'ancien chef de cabinet du Roi, lors de la publication d'un livre sur sa carrière en septembre 2019. ©Marie Russillo

Vincent Houssiau, l’oreille du roi

Vincent Houssiau a succédé en 2017 à Frans Van Daele comme chef de cabinet du Roi. Son profil présente quelques similitudes avec celui de son prédécesseur. Vincent Houssiau est également diplomate, mais dispose aussi d’une expérience politique extrêmement solide dans les cabinets ministériels CD&V. Il a été en poste en Grèce, à la représentation permanente auprès de l’Union européenne, comme conseiller diplomatique pour Yves Leterme et Herman Van Rompuy lorsqu’ils étaient premiers ministres. Il a ensuite été le chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères Steve Vanackere, avant de diriger le cabinet de Koen Geens à la Justice. On retrouve, c’est indéniable, une coloration CD&V marquée parmi les conseillers du roi Philippe.

”Il a donc aussi une expérience internationale, un réseau européen, et il connaît bien la Flandre, parle le néerlandais comme les Flamands tout en étant étiqueté francophone, souligne Vincent Dujardin. Si Van Daele est arrivé au Palais avec un carnet fourni à l’international, le passé de Vincent Houssiau dans les différents cabinets lui a permis d’avoir un carnet d’adresses très solide en Belgique, dans tous les partis politiques, ce qui est évidemment précieux pour déployer des antennes ou jouer le rôle d’oreille du Roi. Au moment de la formation d’un gouvernement, cela compte tout particulièrement.”

Comparer l’action de ces deux chefs de cabinet n’est toutefois pas aisé. Alors que Frans Van Daele a été le chef de cabinet des débuts du règne, de l’instauration des liens de confiance avec le politique ou les médias, Vincent Houssiau a trouvé lors de son arrivée une machine déjà rodée. La méfiance et le scepticisme de la population, et d’une partie de la classe politique, se sont alors déjà atténués. “Cela lui a permis de voir les choses avec un peu plus d’audace, qui reste bien évidemment prudente, tout en développant les champs d’action du Roi, en étant un peu plus volontariste”, reprend Vincent Dujardin. Cette audace relative s’est ainsi manifestée lors du discours sur le colonialisme au Congo, lors de négociations politiques fort rythmées et avec des timings bien précis, mais aussi avec des prises de position marquées du Roi en faveur des Ukrainiens.

Le roi Philipe (en centre) avec son chef de cabinet Vincent Houssiau (à droite) en novembre 2022 lors d'une session académique à Bozar. ©DLE

Pierre Cartuyvels, le conseiller qui a travaillé à améliorer l’image de Philippe

Pierre Cartuyvels a lui joué un rôle important. Ce diplomate passait pour l’un des plus fidèles conseillers du Prince Philippe, d’abord, avant de devenir chef de cabinet adjoint et conseiller diplomatique du Roi de 2013 à 2020. Il a ensuite intégré la représentation permanente de la Belgique auprès de l’Union européenne.

Pierre Cartuyvels, aux côtés de Philippe depuis 2012, avait travaillé à l’amélioration de son image et de sa popularité.

Cet ancien bourgmestre de Landen (CD&V), collaborateur de Pieter De Crem, a été un conseiller politique des plus précieux pour le Roi. Ce fut notamment le cas au début de la crise politique de 2019, lors de laquelle il a épaulé Vincent Houssiau.

Etienne Davignon et Herman Van Rompuy, conseillers et mentors

Etienne Davignon, promu Comte en 2017 et dont le titre sera transmissible à ses descendants, entretient avec la famille royale une relation proche depuis de nombreuses années. L’homme d’affaires a joué le rôle de conseiller politique informel, mais aussi, en quelques occasions, de mentor pour le prince Philippe.

Herman Van Rompuy, ancien Premier ministre et président du conseil européen, promu au rang de Comte en 2016, a en quelque sorte joué un rôle similaire auprès du Roi.

Claus Schwaab, Hermann Daems et Thomas Leysen, les amis du monde économique

Klaus Schwab, ingénieur et économiste allemand, est le fondateur du forum économique de Davos, auquel le Roi se rend chaque année. Il fait figure de proche de Philippe avec qui il partage un grand nombre d’intérêts communs, notamment pour les questions économiques. La même réflexion est valable pour Herman Daems, économiste et professeur émérite à la KU Leuven, qui a été président du conseil d’administration de la BNP.

Thomas Leysen, directeur général de KBC et ancien président de la Fondation Roi Baudouin, passe lui aussi pour un proche de Philippe, depuis le début des années 2000 et les missions économiques effectuées avec celui qui était alors prince.

Françis Sobry, puis Xavier Baert, pour rajeunir la communication du Palais

Après son arrivée au Palais, Philippe a tenu à rajeunir les cadres, modernisant la communication. Après le départ de Pierre-Emmanuel De Bauw, ancien responsable de sa communication, le Roi s’est adjoint des directeurs du service médias et communication plus jeunes. C’est ainsi qu’ont été engagés deux diplomates, comme Françis Sobry en 2017, auquel a succédé Xavier Baert depuis 2021. “Le fait qu’il y ait du renouvellement, d’être entouré de plus jeunes, permet au Roi de renouveler les réseaux et de rester en contact par exemple avec les décideurs politiques du moment”, analyse Vincent Dujardin.

Ce service de communication, qui se compose de photographes mais aussi de spécialistes des réseaux sociaux, a notamment permis au Palais de se déployer plus largement sur Facebook, Twiter ou Instagram. Ou encore de produire la très consultée vidéo tournée avant la Coupe du Monde au Qatar.

Le rôle pivot de Noël De Bruyne et l’ombre du Roi

Parmi les personnes de confiance du Roi citons aussi Noël De Bruyne. Ce conseiller de Philippe, qui gérait la liste civile de la Maison des Ducs de Barbant lorsque Philippe était prince, est devenu par après chef de sa Maison royale. Il a pris ensuite le poste stratégique d’intendant de la Liste civile. Ce conseiller a accompagné Philippe pendant 30 ans et a joué un rôle pivot durant son règne.

Citons encore Hubert Roisin qui a travaillé pour la reine Paola avant de devenir conseiller politique de la maison du Roi au début du règne de Philippe. Il est désormais ambassadeur de Belgique à Dakar. Mais aussi Jan Smeets, ancien gouverneur de la Banque nationale de Belgique, nommé en 2020 président du conseil d’administration de la Donation royale. Ou Paul Buysse, qui a dirigé la Donation avant Jan Smeets.

Dans un autre registre, William De Baets a été le chef de cabinet adjoint et conseiller diplomatique du Roi entre 2020 et juillet 2023 avant de devenir ambassadeur de Belgique à Zagreb. C’est Eugène Crijns, l’actuel conseiller économique du Roi, qui lui succédera.

Une autre personne quitte le palais cet été : Alain Gerardy, chef du Protocole à la Maison royale. Ce Colonel d’aviation breveté d’État-major était en quelque sorte l’ombre du Roi durant les visites officielles. En poste depuis 2017, il prend sa retraite et sera remplacé par le capitaine de frégate Tom Devleeschauwer.