Cette décision adoptée à l'unanimité confirme une décision prise dans ce sens, à titre conservatoire, le 2 juin dernier. Le vice-président du Parlement, Guy Vanhengel (Open Vld) s'est abstenu.

Le problème du dépassement du plafond Wijninckx s'étant posé également dans d'autres assemblées parlementaires, la Conférence des Présidents des assemblées parlementaires présidée par Rachid Madrane, avait décidé le 27 juin dernier de revoir les règlements de pensions respectifs sur la base commune suivante: application stricte du plafond Wijninckx sur un montant qui englobe les 80 % de pension proprement dite et les 20 % de la rente; intégration du pécule de vacances dans le calcul de ce plafond; conclusion par chaque assemblée d'une convention de collaboration avec le Service fédéral des Pensions.

Le Parlement flamand et la Chambre ont déjà décidé d'appliquer strictement le plafond Wijninckx.

Selon le président de l'assemblée bruxelloise, Rachid Madrane, en Région-capitale, les pensions de 42 anciens députés, en raison de leur cumul avec d'autres pensions, dépassent le plafond Wijninckx, notamment en raison de la situation qui prévalait avant 2014, à savoir une «carrière» complète après 20 ans et la possibilité de prendre sa pension à 52 ans.

Formellement, le bureau demandera à la Caisse de retraite d'adapter son règlement dans le sens de la décision de vendredi, lors d'une réunion entre celle-ci et le bureau de l'assemblée bruxelloise le 13 septembre prochain, a précisé Rachid Madrane.

Le texte prévoit aussi que dorénavant, le président du Parlement siège de droit au sein de la Caisse de retraite des membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Interdiction de cumuler présidence de CPAS et mandat parlementaire

Le parlement bruxellois a donné son feu vert, jeudi, au projet d'ordonnance visant à mettre un terme à la possibilité de cumul des mandats de président(e) de CPAS et de parlementaire bruxellois(e). Ce texte déposé par les ministres de la Santé et de l'Action sociale Alain Maron et Elke Van den Brandt met en œuvre un volet de la déclaration de politique régionale qui prévoyait un décumul intégral des fonctions entre un mandat de président(e) de CPAS et un mandat de parlementaire.

Il complète la réforme votée en ce sens pour les communes visant à proscrire le cumul des mandats de bourgmestre, ou d'échevin avec celui de député, via une ordonnance du 6 juillet 2022.

Il prévoit aussi d'attribuer au/à la président(e) de CPAS une indemnité de sortie limitée et proportionnelle au nombre d'années en poste (1 mois d'indemnité par année prestée).

Les jetons de présence des conseillers sociaux sont revalorisés en conséquence de l'ordonnance du 6 juillet 2022, ils peuvent par ailleurs demander la réduction des jetons de présence si cela engendre une diminution ou une suppression d'autres traitements ou indemnités.

Afin de donner aux CPAS le temps de s'organiser, l'ordonnance entrera en vigueur lors du prochain renouvellement complet des conseils de l'action sociale, c'est-à-dire après les élections communales de 2024.

Dans l'opposition, le MR qui a voté contre, ne s'est pas montré convaincu par un décumul intégral sans distinction entre communes de tailles fort différentes. Dans celles de moins de 50.000 habitants, le cumul devrait rester possible, a regretté Viviane Teitelbaum, qui s'est quant à elle abstenue.

Pour la N-VA qui a également voté contre, Gilles Verstraeten a remis en cause le principe anticumul de base de l'ordonnance, notamment parce que cela engendre une multiplication de mandats à rémunérer.

Le PTB qui s'est abstenu, comme trois députés indépendants et Viviane Teitelbaum, juge inopportunes les dispositions prévues en matière d'indemnités de sortie