Le gouvernement flamand termine l’année parlementaire en lambeaux

La scène a marqué les esprits. Mardi dernier, en commission au Parlement flamand, le ministre de l’Agriculture Jo Brouns (CD&V) et la ministre de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA), convoqués pour un débat sur leur incapacité à traduire en décret le stikstofakkord, se sont présentés aux députés sans se jeter un regard. Et ils étaient séparés par le ministre-Président Jan Jambon (N-VA) et le vice-ministre-Président Open VLD Bart Somers comme pour empêcher qu’ils soient assis l’un à côté de l’autre. Une scène qui illustre à elle seule l’ambiance au sein de la majorité flamande (N-VA, Open VLD, CD&V) pourtant idéologiquement plus homogène que son homologue du fédéral – laquelle n’est pas fringante non plus comme en témoigne son incapacité à sceller une réforme fiscale.