"Le Royaume de Belgique a pris une décision inédite en refusant d'accréditer Monsieur Vincent Karega comme nouvel ambassadeur du Rwanda en Belgique", affirme Jambonews sur son site internet.

M. Karega avait été désigné en mars par M. Kagame comme futur ambassadeur en Belgique. Il devait succéder à Dieudonné Sebashongore - un docteur en chimie organique de l'Université catholique de Louvain (UCL) -, en poste depuis 2020 et également accrédité au Luxembourg.

"Cependant, après un suspense de près de 4 mois, le verdict est tombé. D'après des informations recueillies par Jambonews auprès de sources diplomatiques rwandaises, la Belgique a refusé d'accorder l'accréditation à Vincent Karega. Cette décision marque un tournant dans les relations diplomatiques entre les deux pays et soulève des interrogations quant aux raisons qui ont conduit à cette décision", a précisé ce média.

M. Karega avait occupé la même fonction en Afrique du sud puis en République démocratique du Congo (RDC) dont il avait été expulsé en octobre dernier, sur fond de tensions entre Kinshasa et Kigali et du fait notamment "de la persistance de son pays à agresser la RDC" - une référence au soutien présumé du Rwanda à la rébellion principalement tutsi du Mouvement du 23 Mars (M23), qui occupe depuis plus d'un an des pans entiers de la province orientale du Nord-Kivu.

Toujours selon Jambonews, des organisations de défense des droits de l'Homme et de promotion de la démocratie en Belgique avaient adressé une lettre le 9 avril 2023 au ministère belge des Affaires étrangères pour exprimer leurs inquiétudes concernant la désignation de M. Vincent Karega comme ambassadeur. "Elles ont mis en lumière le passé controversé de Monsieur Karega en tant qu'ambassadeur en Afrique du Sud et en République démocratique du Congo, où il avait été accusé de traquer les opposants politiques et les réfugiés rwandais", ajoute le site.

Le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères s'est pour sa part refusé à tout commentaire.