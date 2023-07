À Charleroi, l’amateur de football est soit Zèbre, soit Dogue. Il ne sera jamais supporter des deux clubs, plutôt mourir. Que ce soit par habitude familiale, par le lieu de vie proche de tel ou tel stade ou par choix raisonné, il n’est pas question de passer de l’un à l’autre. Les couleurs qui ornent les maillots sont les mêmes, le noir et le blanc. Mais elles ne sont pas disposées de la même manière. Elles se présentent en rayure sur le maillot des Zèbres du Sporting. Elles occupent un emplacement changeant selon les époques sur celui des Dogues de l’Olympic – mais le maillot historique était noir avec col et manchettes blanches tandis que le short était blanc.

Deux clubs, deux stades : le Mambourg devenu Stade du Pays de Charleroi pour le Sporting (un projet de nouveau stade est sur les rails à Marchienne-au-Pont) et la Neuville à Montigny-sur-Sambre pour l’Olympic. Celui du Sporting se trouve au centre-ville, qui accueillit trois matchs de l’Euro 2000. Celui de l’Olympic, dans les faubourgs et dont le toit des business seats s’écroula, il y a un peu plus de dix ans, sans faire de blessés heureusement. Métaphore matérielle qui illustre assez bien les différences entre les deux équipes. Même si l’histoire financière du Sporting de Charleroi ne fut pas toujours rose, celle de l’Olympic fut souvent calamiteuse.

Aucun titre, pas de jaloux

Sur le plan sportif, il est à noter que jamais aucun titre de champion de Belgique – à l’exception des divisions inférieures – n’est tombé dans l’escarcelle de l’un des deux clubs phares de la plus grande ville wallonne. Jamais ! Pourtant l’Olympic fondé en 1911 et portant le matricule 246 (attribué en 1926 seulement) fut le premier club du pays noir à se hisser en division d’Honneur (1937), l’ancêtre de l'actuelle division 1 qui prit son appellation en 1952. C’est lors de la saison 1946-1947 que l’Olympic réalise sa meilleure saison en terminant vice-champion de Belgique derrière le SC Anderlecht qui remporte cette année-là le premier titre de champion de Belgique d’une longue série – 34 en tout.

Quant au Sporting fondé en 1904 et qui porte le matricule 22, ce n’est qu’en 1947 qu’il rejoint l’élite du football belge, 43 ans après sa création. Lalgré quelques belles saisons – vice-champion à l’issue de la saison 1968-1969 et deux fois troisième –, il ne coiffera jamais, lui non plus, dans sa déjà longue histoire les lauriers de champion. Le club à rayures noires et blanches fut aussi deux fois finaliste de la coupe de Belgique (1978 et 1993). Mais à chaque fois il fut battu.

Le test-match de 1936

La rivalité entre les deux clubs rivaux connut son moment le plus intense – si l’on met de côté quelques rencontres tendues en coupe – lors de la saison 1935-1936. cette année-là, les deux équipes qui évoluaient alors en division 2 terminèrent ex aequo à l’issue de la saison avec 48 points chacune, 24 victoires et deux défaites. Un test match fut organisé dans le stade de l’Olympic fut organisé pour les départager. Arbitré par l’arbitre numéro un en Belgique à l’époque, John Langenus – celui qui arbitra aussi la finale de la première coupe du Monde en 1930 -, il se termina par une victoire de l’Olympic, 2-1. Le club accéda alors à la division 1 pour une année puisqu’il monta directement l’année d’après en division d’honneur, alors l’étage supérieur. Les deux clubs n’ont pas souvent évolué dans la même division, ce qui priva les supporters de nombreux derbys. L’Olympic fit sa dernière apparition en division 1 lors de la saison 1974-1975 où il joua à l’ascenseur puisque monté en 1974, il redescend déjà en 1975.

On pourrait croire qu’à l’instar de clubs rivaux évoluant dans d’autres villes belges, la rivalité entre le Sporting et l’Olympic a quelque chose à voir avec la lutte des classes ou avec une différence d’ordre confessionnel. Même si lors de sa fondation, le Sporting fut créé par des “jeunes bourgeois” et que l’Olympic vit le jour, quelques années plus tard dans un café installé près de la plaine des manœuvres, le “Café de la Plaine”, la rivalité serait pourtant depuis toujours purement sportive.

Le stade de la Neuville était bien garni pour le derby Olympic - S.C. Charleroi en 1964.

De nombreux changements de noms

Le Sporting – qui devint une coopérative multisport à partir de 1921 : football, athlétisme, escrime, natation, basket, tennis et tennis de table – fut créé par Firmin Bridoux qui s’entoura de certains noms restés célèbres dans la région comme celui de Joseph Tirou ou Arthur Regniers. À l’Olympic, le fondateur, un certain Jules Ponsaerts, n’avait que 17 ans lorsqu’il créa le club sous le nom de Caroloregian Lodelinsart Club Olympique (les couleurs sont pour un an le mauve et le blanc) qui deviendra en 1912 l’Olympic Club de Charleroi. Au cours de leur histoire, les Dogues connurent plusieurs appellations. Entre 1921 et 1922, le club changea encore de nom pour se nommer Olympic Carolingien de Lodelinsart pour redevenir ensuite Olympic Club de Charleroi. En 1937, 25 ans après sa création, il a pu accoler le terme Royal à son nom (le Sporting l’avait fait en 1929). En 1972, il change encore d’appellation, puisqu’il devient le Royal Olympic Club de Montignies-sur-Sambre. Pendant dix ans, il va évoluer alors sous ce nouveau nom et avec de nouvelles couleurs (le blanc et rouge, les couleurs de Montignies-sur-Sambre).

En 1982, il reprend son ancienne appellation et c’est en 2000, après la fusion avec Marchienne que le nom change, une nouvelle, en Royal Olympic Club de Charleroi-Marchienne jusqu’en 2016 où il reprend encore son ancienne appellation.

En 2019, nouveau changement après la fusion avec Châtelet et Farciennes où les noms des deux clubs “absorbés” complètent le nom officiel, pour finalement s’appeler aujourd’hui Royal Olympic Charleroi-Farciennes. Il faut suivre…

Précisons aussi que la saison 2011-2012 où le club devait fêter son centenaire commence par une déclaration de faillite. Le club sera sauvé in extremis par la volonté des supporters. Mais si le club survit, il devra commencer la saison suivante en 1ère provinciale.

Un vote décisif

La rivalité entre les “tchés à puces” et “gattes à royes” (”chiens à puces” et “chèvres à rayures”) a failli s’éteindre en 1981. L’Olympic était alors au plus mal financièrement et les querelles entre les dirigeants du club le conduisaient tout droit vers la faillite. Une fusion avec l’ennemi du Sporting fut alors envisagée – elle avait déjà été envisagée en 1967. Elle échouera de peu. “L’assemblée générale de l’Olympic a approuvé le projet – “Le dogue est déjà cocu !”, titra aussitôt en Une le “Métropolitain” (NdlR : un heddo carolo). Mais l’assemblée générale du Sporting a refusé, à une voix près, par crainte de l’état financier de l’Olympic, malgré le lobbying intense pro-fusion d’un des médiateurs appelés à la rescousse, un certain Jean-Claude Van Cauwenberghe (NdlR : futur bourgmestre socialiste de Charleroi)”, nous raconte, pour conclure, Paul P., supporter de l’Olympic et ancienne plume politique de La Libre qui eut la bonté de nous livrer quelques anecdotes, nous permettant de nourrir cet article.