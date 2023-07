Vingt et une grâces royales ont été accordées ces cinq dernières années, souvent pour une raison médicale ou financière

Ces cinq dernières années, a détaillé le ministre, le roi Philippe a accordé 21 grâces : 7 en 2019, 2 en 2020, 6 en 2021, 5 en 2022 et donc 1 en 2023 (jusqu’au 1er mai).

Philippe, roi des Belges. ©BVB

Chaque année, le service des requêtes du Palais reçoit des centaines de demandes de remise de peine. Il en avait par exemple reçu un millier en 2021 et autant en 2020, selon des chiffres communiqués à l’époque par le SPF Justice. Seules quelques-unes aboutissent. Et aucune grâce n’est accordée sans l’aval du ministre de la Justice, qui porte la responsabilité politique de la décision.

Surtout des faits de roulage

”Aucune personne effectivement incarcérée n’a bénéficié d’une mesure de grâce durant la période considérée”, a précisé Vincent Van Quickenborne dans sa réponse écrite.

L'ancienneté des faits et la bonne conduite des personnes après leur condamnation jouent en leur faveur.

La plupart des grâces portent sur des faits de roulage. C’était par exemple le cas de 6 des 7 grâces accordées en 2019. “Pour quatre de ces dossiers, la grâce a été octroyée parce qu’il est apparu, après les condamnations, que les intéressés n’avaient pas commis les faits”, selon le ministre. Cette justification est aussi avancée pour les deux grâces de 2020 et une (sur 6) en 2021.

Une autre grâce de 2019 liée à une infraction de roulage a été octroyée pour raison médicale. “La requérante, mère de deux enfants mineurs, était atteinte d’un grave cancer.”

L’absence de risque de récidive

Les circonstances médicales ont également joué dans l’octroi de la 7e grâce de 2019, qui portait sur des infractions en matière sociale. “La moitié de l’amende a été remise pour raisons médicale et financière, selon le ministre de la Justice. L’intéressé, père de deux enfants avait été victime d’un grave accident de la circulation. Son épouse était décédée dans l’accident. Il avait abandonné son activité d’indépendant et était devenu salarié, ce nouveau statut écartant le risque de récidive.”

Vincent Van Quickenborne, vice-Premier ministre Open VLD et ministre de la Justice. ©cameriere ennio

L’argument financier est régulièrement avancé, tout comme l’ancienneté des faits et la bonne conduite des personnes après leur condamnation.

Ainsi, en 2022, dans quatre dossiers de roulage, “des grâces partielles ont été octroyées pour les amendes et les déchéances du droit de conduire, ce pour raisons médicale et financière, ainsi que suite à la réussite d’un délai d’épreuve”. Tandis que dans un cas concernant des faits d’escroquerie commis à l’étranger, “un sursis pour ce qui excède trois ans d’emprisonnement a été octroyé en raison de l’ancienneté des faits (20 ans), de l’âge et de l’état de santé du requérant, qui est d’ailleurs décédé à 78 ans deux mois après l’octroi de la […] grâce, ainsi que l’absence de nouveaux faits sur une très longue période.”