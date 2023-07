"Food Wallonia": le gouvernement wallon valide six projets en faveur de l'alimentation durable en Wallonie

Le gouvernement de Wallonie a, sur proposition de Mme Tellier, validé le jeudi 20 juillet six nouveaux projets contribuant à la mise en œuvre de cinq actions Food Wallonia jugées comme prioritaires, a indiqué la ministre dans un communiqué.

Ces cinq actions visent à faciliter la transition de la restauration collective vers une alimentation durable; soutenir la mise en œuvre d'actions communautaires pour améliorer l'accès à une alimentation durable des ménages vivant dans la précarité et/ou la pauvreté; structurer l'offre d'accompagnement, de formation et de test d'activité; renforcer la gouvernance du système alimentaire au niveau régional et au niveau local et enfin "renforcer la transversalité et la cohérence des politiques wallonnes en lien avec le système alimentaire".

Parmi ces projets-phares figure la prolongation jusque fin 2024 du coup de pouce "du local dans l'assiette". Il s'agit d'un financement destiné à permettre aux cantines de collectivités, signataires du Green Deal Cantines durables, d'augmenter la part de produits locaux dans leurs repas sans augmenter le coût pour les bénéficiaires. Ce dispositif permet la prise en charge de 50% des factures de produits locaux issus de circuits courts et 70% s'il s'agit de produits bio locaux, le tout étant plafonné à 0,50 euro par repas, selon Mme Telier.