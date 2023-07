"La stratégie de l’Open VLD est claire : tout miser sur Alexander De Croo"

La publication de cette lettre dans la presse intervient alors que l’Open VLD, son parti, végète à moins de 10 % dans les sondages et que le président Egbert Lachaert a été poussé vers la sortie. Selon Dave Sinardet, professeur de sciences politiques à la VUB et Saint-Louis, l’Open VLD a clarifié sa stratégie : c’est tout pour Alexander De Croo.

Monsieur Sinardet, comment décodez-vous la publication de cette lettre par le Premier ministre ? Est-ce le geste d’une personnalité qui veut endosser le costume d’homme d’État ou qui se prépare à la campagne électorale de 2024 ?

Sans doute les deux. Cela fait partie de la précampagne électorale de l’Open VLD, qui a clairement décidé de bâtir sa campagne autour d’Alexander De Croo. Le parti va essayer de mener une campagne présidentielle autour du Premier ministre. La lettre va dans ce sens. Le logo de l’Open VLD n’y apparaissait pas, alors que sa diffusion a été payée par le parti… Il faut dire que la marque Open VLD n’est pas une marque forte, contrairement à la marque Alexander De Croo.

Cette personnalisation de la politique n’est-elle pas une tendance qui se généralise ? Vooruit, par exemple, est essentiellement incarné par la figure de son président, Conner Rousseau.

Oui, et ce n’est pas nouveau. On l’a vu dans le passé avec Yves Leterme au CD&V, Steve Stevaert au SP.A (ancien nom de Vooruit), etc. Il est vrai qu’on peut faire un rapprochement entre Conner Rousseau et Alexander De Croo dans le sens où ils sont deux leaders plus populaires que leur parti. La différence, c’est que, pour l’instant, Conner Rousseau a mieux transféré sa propre popularité vers son parti. Dans les sondages, Vooruit progresse fortement. Pour l’Open VLD, c’est un peu l’inverse. De Croo reste populaire, mais son parti est en perte de vitesse. La lettre d’Alexander De Croo vise justement à transférer sa popularité vers le parti. C’est ce qu’on appelle en néerlandais le "kanselier bonus", le "bonus du chancelier", l’idée selon laquelle le fait de livrer le Premier ministre offre un bonus électoral. Le problème, c’est qu’Alexander De Croo ne se présente qu’en Flandre orientale où on peut s’attendre à un effet De Croo. Mais va-t-il réussir à transférer sa popularité vers des listes sur lesquelles il n’est pas, comme à Anvers ou en Flandre occidentale ? Ce n’est pas sûr. Mais, au moins, la stratégie de l’Open VLD est claire : il mise tout sur De Croo, c’est lui le leader.

L’une des critiques qui a été formulée après la diffusion de la lettre, c’est sa ressemblance avec celle que Mark Rutte, le chef du gouvernement néerlandais, a publiée après sa démission.

En soi, je crois que l'idée d'une telle lettre n'est pas mauvaise. Mais la lettre de De Croo ressemble trop à celle de Rutte, ce qui a pour effet de la rendre moins authentique. D'ailleurs, j'ai compris que De Croo a été conseillé par des gens qui ont travaillé pour la communication de Mark Rutte. Ce n'est pas illogique : Rutte et son parti, le VVD, ont été des modèles pour l'Open VLD. Mark Rutte est un libéral qui a réussi à transférer sa popularité vers son parti. Ce qui est intéressant dans la lettre d'Alexander De Croo, c'est qu'il revient sur la fameuse phrase du basketteur Michael Jordan qu'il avait citée au début de son mandat ("Le talent fait gagner des matchs, mais le travail d'équipe fait gagner des championnats"). Ces derniers mois, cette citation était souvent reprise par des analystes pour souligner que De Croo avait promis de faire de la politique d'une manière plus constructive, avec plus de collaboration, moins de conflits. Mais, clairement, ce n'est pas une réussite. De Croo essaie de répondre à cette critique en faisant un mea culpa.

La stratégie présidentielle mise en place par l’Open VLD n’est-elle pas risquée ? Elle ne correspond pas à la culture politique belge…

Quand un parti livre le Premier ministre, on constate quand même qu’il base sa campagne sur cette personne. La plus grande victoire dans l’histoire des libéraux flamands remonte à 2003, après quatre années avec Guy Verhofstadt comme Premier ministre. La campagne avait été basée sur le leadership de Guy Verhofstadt, le bilan de son gouvernement et la volonté de continuer. Ce n’est pas parce que vous livrez le Premier ministre que vous allez perdre les élections. Il n’y a pas de fatalité, même si ça risque d’être compliqué cette fois-ci pour l’Open VLD. Le CVP (prédécesseur du CD&V) avait aussi bâti sa campagne en 1995 sur Jean-Luc Dehaene, alors Premier ministre, ou avant cela sur Wilfried Martens. Même chose pour le MR avec Charles Michel, ou dans une moindre mesure pour le PS avec Elio Di Rupo.

Comment peut-on expliquer la descente aux enfers de l’Open VLD dans les sondages ?

Lorsque De Croo est devenu Premier ministre, on a vu que l'Open VLD ne savait pas comment se positionner par rapport à lui. Leur logique a d'abord été : le parti, c'est le Premier ministre. Ils ont fortement soutenu la coalition Vivaldi à ses débuts. Puis, ils sont devenus un peu nerveux (déjà en raison de mauvais sondages, NdlR). Et ils se sont dit que le parti devait pouvoir se profiler en dehors de son appartenance au gouvernement - mais avec le risque de mettre en évidence les choses que l'Open VLD n'arrive pas à obtenir dans le gouvernement. Puis, finalement, ils se sont dit qu'il fallait une ligne plus claire et que c'est De Croo qui devrait l'incarner. On a eu un Premier ministre qui devenait de plus en plus président de parti, coincé entre son rôle de chef du gouvernement et celui de chef de file libéral. C'est comme cela qu'on a eu droit à cette déclaration, la veille du 1er mai, en faveur de la limitation dans le temps des allocations de chômage, ce qui a irrité le PS. Ou lorsqu'il a demandé une pause dans les législations européennes sur la préservation de la nature, ce qui a fâché les écologistes. En trois ans, l'Open VLD a eu du mal à trouver le bon équilibre entre le parti et le Premier ministre. Il a beaucoup changé de stratégie et renvoyé une image d'instabilité.

Des éléments plus structurels expliquent aussi la mauvaise passe des libéraux ?

De manière générale, les partis du centre et les partis de gouvernement traversent une période difficile. On le voit dans d’autres pays. Pour l’Open VLD, il y a aussi l’usure du pouvoir. En 2024, cela fera 25 ans, depuis 1999, qu’il est au pouvoir sans discontinuer. Ensuite, le gouvernement Vivaldi affiche des résultats assez loin de la vision libérale. La Belgique est l’un des pays qui taxent le plus le travail, elle a l’un des budgets les plus mauvais d’Europe, etc. Et puis, l’Open VLD subit une forte concurrence électorale au centre-droit, avec le CD&V et la N-VA surtout. La N-VA parvient mieux que l’Open VLD à se présenter comme une alternative, à ne pas passer pour un parti de pouvoir, alors qu’en 2024, cela fera aussi 20 ans qu’elle est au gouvernement flamand et 10 ans qu’elle a le ministre-Président, avec un succès très mitigé. Je pense qu’on ne verra pas beaucoup Jan Jambon (le ministre-Président flamand) durant la campagne électorale… Le fait que les élections fédérales et régionales tombent en même temps est une bonne chose pour la N-VA parce que les médias restent davantage focalisés sur le niveau fédéral.

Quel sera le rôle du nouveau président de l’Open VLD, Tom Ongena, qui est un inconnu côté francophone ?

Il n’était pas du tout connu en Flandre non plus, même s’il est parlementaire flamand depuis 2019. Il a été porte-parole et directeur politique de l’Open VLD pendant presque dix ans. C’est quelqu’un qui a surtout travaillé en coulisse et, en fait, ce sera encore le cas parce qu’il est clair que le leader de l’Open VLD jusqu’aux élections, c’est Alexander De Croo. Tom Ongena sera au service d’un parti qui ressemble de plus en plus à une "Lijst De Croo", une "Liste de Croo". Cette personnalisation n’est pas neuve, on la perçoit depuis trois ans, mais, à présent, c’est tout à fait clair.