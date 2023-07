Ouverture de la Foire de Libramont : “Si on n’y prend pas garde, nous n’aurons bientôt plus d’agriculture familiale et diversifiée en Wallonie”

Au menu, cette année : la nécessité impérieuse, selon eux, de nouer un nouveau “contrat” entre le monde agricole et le reste de la société. “Aujourd’hui, devenir agriculteur, c’est le parcours du combattant”, se désole François Desquesnes, le chef de file des Engagés au Parlement wallon.

Il énumère : la hausse du prix des terres – “dans ma région du Centre, on peut monter à plus de 2 millions d’euros d’investissements pour un jeune qui se lance” −, la volatilité des marchés des denrées, les aléas climatiques… Ou encore, et il insiste sur ce point, le changement continuel des normes qui plonge les agriculteurs dans l’incertitude.

François Desquesnes, le chef du groupe Les Engagés au Parlement wallon, avait visité la Foire de Libramont en 2022. ©Les Engagés

Rétropédalage dans les champs

François Desquesnes prend l’exemple de la réglementation wallonne en matière de lutte contre l’érosion des sols, qui traduisait en droit wallon les objectifs de la PAC européenne (la Politique agricole commune). “Les agriculteurs ont découvert que 20, 30 voire 40 % de leurs terres étaient menacées.” Ils ont manifesté, contesté, et “finalement le ministre Borsus (MR, en charge de l’Agriculture) a rétropédalé, mais sans savoir si l’Europe sera d’accord.”

”Les agriculteurs ne savent plus à quel saint se vouer.” Selon le député wallon, ils ont besoin de stabilité, de perspectives claires leur permettant d’investir sereinement à long terme. C’est l’idée de ce “nouveau contrat de société” entre le monde agricole (via ses fédérations représentatives) et les citoyens (représentés par les pouvoirs publics, mais aussi les associations de consommateurs, le monde de l’enseignement et de la recherche).

Ce contrat serait basé sur cinq principes : une logique de partenariat −“il faut des mesures simples et praticables qui sont construites avec le monde agricole” − ; des engagements sur la durée ; la confiance et le respect ; la simplification des procédures ; et, enfin, la protection et l’accès à la terre agricole.

Des formations en phase avec les nouveaux défis

La superficie moyenne des exploitations agricoles belges a triplé depuis les années 80, ressortait-il, jeudi, des derniers chiffres de Statbel, l’office belge de statistique. “Quelques grands propriétaires terriens veulent contrôler les sols et décider avec qui ils travaillent et à quelles conditions, s’alarme M. Desquesnes. Si on n’y prend pas garde, nous n’aurons bientôt plus d’agriculture familiale et diversifiée. Le risque, si on ne réussit pas la transition environnementale, c’est que nos agriculteurs crèvent et que l’on doive se fournir en dehors de l’Europe sur des marchés qui ne respectent pas les mêmes normes que nous. Cela irait aussi à l’encontre de la souveraineté alimentaire de l’Europe. Si on n’aide pas les agriculteurs à être les meilleurs, on en paiera le prix et nous serons à la merci des marchés.”

Les Engagés estiment par ailleurs que la formation des agriculteurs devrait être revue pour mieux correspondre aux défis actuels liés au changement climatique et à la préservation de la biodiversité.

Enfin, ils plaident pour un renforcement des circuits courts (qui ont pour but de rapprocher le consommateur du producteur, par exemple par le biais de ventes directes). Les centristes ont ainsi déposé une proposition de décret au Parlement wallon visant à créer des halles fermières, c’est-à-dire des lieux de vente de produits agricoles locaux et de produits alimentaires artisanaux.