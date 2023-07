"Je ne peux pas continuer comme cela" : l'avenir politique de Nicolas Martin, le bourgmestre de Mons, est incertain

Le ton est donné. Nicolas Martin (PS), le bourgmestre de la ville de Mons, a récemment pris un arrêté interdisant, depuis ce 31 juillet et pour deux mois, les rassemblements de plus de 5 personnes dans le périmètre de la gare de Mons. L’objectif est d’accentuer le dispositif de répression déjà mis en place dans ce quartier pour lutter contre l’insécurité grandissante. "Je veux nettoyer l’axe de la gare des trafics et déployer une politique de harcèlement à l’égard de ceux qui n’ont rien à faire dans cette partie de la ville", a-t-il déclaré.