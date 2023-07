Le Premier ministre Alexander De Croo brave la pluie à la Foire de Libramont: "Nos agriculteurs sont des partenaires indispensables"

À lire aussi

"Cela fait plusieurs fois que je me déplace à Libramont. C'est toujours un plaisir de m'y rendre quand mon agenda le permet. Le travail de nos agriculteurs mérite d'être reconnu et valorisé", a déclaré M. De Croo. "Nos agriculteurs disposent d'un énorme savoir-faire, dont nous pouvons être fiers. Nous devons les écouter et faciliter leur adaptation face aux nouveaux défis posés par la nature et le climat."

"Chaque fois que je me rends à Libramont, je suis épaté par l'innovation qui s'y dévoile et par cette volonté de relever justement ces défis. Fondamentalement, nos agriculteurs sont des partenaires indispensables de la transition que nous sommes activement occupés à mettre en place", a ajouté le Premier ministre.

Du côté des organisateurs de la Foire, on se réjouit de cette seconde visite de prestige après la venue, samedi, du commissaire européen à l'Agriculture, le Polonais Janusz Wojciechowski.

La Foire agricole de Libramont accueille bon an, mal an quelque 200.000 visiteurs sur quatre jours, ce qui en fait, selon ses organisateurs, "la plus grande foire agricole en plein air d'Europe".

Libramont attire un public flamand nombreux. Parmi les centaines d'exposants représentés à la foire agricole et forestière, environ 40% proviennent du nord du pays.