La spontanéité, c’est dans son caractère. Lorsque l’on demande à Zakia Khattabi (Écolo), ministre fédérale de l’Environnement, de choisir un livre qui l’a marquée, un roman lui vient aussitôt à l’esprit. Puis elle se ravise, hésite, songe notamment “au bouquin de Françoise Giroud sur sa participation au gouvernement français” (La Comédie du pouvoir, NdlR). Mais non. “Je suis revenue au livre auquel j’avais intuitivement pensé” : Pourvu qu’il soit de bonne humeur, de Loubna Serraj, son premier roman.

Ce qui lui a plu dans ce livre ? Tout.. Le fond (l’histoire), la forme (l’écriture) et l’autrice elle-même, pour son parcours.

Zakia Khattabi, ministre fédérale, ancienne coprésidente d'Écolo. © Bernard Demoulin

Reprenons dans le désordre. “J’ai pensé à ce livre d’abord en raison de l’écriture, la construction narrative, qui est d’une intelligence et d’une finesse rares, d’une sensibilité qui va plus loin que celle que l’on ressent au premier abord tellement c’est subtil, étonnant.” “Quand vous m’avez demandé de choisir un ouvrage, nous dit-elle, j’ai ressenti presque physiquement, au-delà de l’histoire, ce que l’écriture avait suscité chez moi.”

Dans le Maroc des années 50

Il y a ensuite le récit, “les vies de deux femmes qui se croisent, la grand-mère et la petite fille”. “Pourvu qu’il soit de bonne humeur est l’histoire d’une femme mariée à 15 ans, dans le Maroc des années 50, avec un homme qui va la violer chaque soir. Mais elle, à son époque, elle ne vit pas cela comme un viol. On découvre les choses à travers la voix de sa petite fille. Ce qui n’est d’abord qu’un murmure – 'pourvu qu’il soit de bonne humeur' – devient presque un mantra qui lui permet de tenir. Le livre raconte l’histoire très concrète d’une femme, avec des descriptions d’endroits, de lieux, de situations qui sont assez intéressantes. Mais entre les lignes, c’est aussi le récit engagé de deux femmes à des époques séparées pour qui, de manière très différente, se joue l’enjeu de la liberté. À travers l’histoire de l’une se trame, par héritage d’un traumatisme, l’histoire de l’autre. C’est assez surprenant, subtilement imbriqué.”

”Est-ce que c’est un livre sur la violence conjugale ? Certainement. Sur la place de la violence, du viol. Mais il porte davantage sur la manière de se libérer. Ce sont des questions fondamentales à travers une histoire romancée”, résume l’ancienne coprésidente d’Écolo.

guillement Je suis une féministe presque de salon. Ça ne me coûte rien de me battre pour mes droits, contrairement à ces femmes au Maroc ou en Iran, par exemple.

Zakia Khattabi, fille d’immigrés marocains arrivés en Belgique il y a une cinquantaine d’années, a aussi été touchée par les descriptions faites du “Maroc des années 50 que je ne connais pas”. “Certaines de ces descriptions me renvoient l’image de vieilles photos que j’avais vues du Maroc de cette époque-là. Cela résonnait en moi. J’avais ressenti cela aussi avec un auteur comme Naguib Mahfouz. Loubna Serraj décrit des lieux, des endroits, des ambiances qui me sont parfois familiers. Cela me parlait.”

Une optimiste congénitale

Enfin, il y a l’autrice elle-même, franco-marocaine vivant au Maroc. “Je m’appelle Loubna Serraj, oscillant entre 5 et 90 ans (selon les jours et les humeurs), passionnée de lecture et d’écriture et souffrant irrémédiablement d’un optimisme congénital”, se présente-t-elle sur son blog, sur lequel elle partage ses “élucubrations”.

”J’avais envie de découvrir ces femmes modernes de l’autre côté de la Méditerranée, au Maghreb, qui portent des combats, explique Zakia Khattabi. C’est une féministe – évidemment… – mais je ne le savais pas avant de lire le livre. À travers certains passages, je me suis sentie proche d’elle. J’ai adoré. J’ai une admiration sans bornes pour celles qui portent le même combat que moi, mais dans des pays où ce n’est pas facile. Moi, je suis une féministe presque de salon. Ça ne me coûte rien de me battre pour mes droits, contrairement à ces femmes au Maroc ou en Iran, par exemple.”

guillement Des profils comme celui de Loubna Serraj pourraient déranger même en Belgique, et donc a fortiori là-bas, au Maroc.

”La situation des femmes au Maroc a évidemment beaucoup évolué depuis les années 50, même si ce n’est pas comparable à ce qu’on connaît chez nous. Mais je pense que des profils comme celui de Loubna Serraj pourraient déranger même en Belgique, et donc a fortiori là-bas. Parce que, dans l’absolu, ce n’est pas comme si c’était toujours simple d’assumer d’être féministe et de le revendiquer… Loubna Serraj adopte une grande liberté de ton, elle ose, elle n’a aucun tabou. Elle ferait partie, ici, des autrices qui seraient qualifiées de femmes libres. Elle pourrait choquer, interpeller, faire bouger les lignes, conclut la ministre écologiste. Ce serait quelqu’un à inviter dans une émission littéraire ou à la Foire du livre. En tout cas, moi, je suis fan.”