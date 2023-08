”Ryanair et Delhaize ont des comportements quasi mafieux. Ils méprisent la loi belge et notre modèle de concertation sociale”

La torpeur des vacances n’a pas affaibli la mobilisation chez Delhaize et Ryanair, touchés par des grèves à répétition depuis des semaines. Le syndicat chrétien CNE (la Centrale nationale des employés, membre de la CSC) est monté au front dans ces deux dossiers. Elle syndicalise l’immense majorité des pilotes Ryanair qui réclament de meilleures conditions de travail. Et elle a soutenu les actions contre Delhaize, dont le récent boycott, visant à dénoncer les conditions dans lesquelles le groupe Ahold veut franchiser tous ses magasins en Belgique. Selon Felipe Van Keirsbilck, secrétaire général de la CNE, de telles actions au long cours risquent de se multiplier dans le futur.

Voyez-vous des points communs entre l’attitude de Ryanair et celle d’Ahold Delhaize ?

Oui clairement. Dans les deux cas, on a des employeurs qui adoptent des comportements que je qualifierais entre guillemets de “mafieux”. Ils méprisent la loi belge – de manière explicite chez Ryanair, implicite chez Delhaize. Ils méprisent le modèle belge de concertation sociale. Il n’y a pas de concertation. On ne négocie rien. Enfin, ils reflètent une certaine idée du capitalisme, très loin de la belle histoire de l’entrepreneur qui mobilise du capital pour “faire mieux”, de meilleurs produits, pour innover…

Quel type de capitalisme pratiquent Ryanair et Delhaize, selon vous ?

On a des actionnaires qui détruisent du capital et de la valeur ajoutée puisque, dans les deux cas, il s’agit d’offrir de moins bons services, du low cost. Les Delhaize franchisés seront le low cost de la distribution alimentaire, comme Ryanair est le low cost de l’aviation. Il y a une emprise de la dimension financière sur la dimension entrepreneuriale : on crée moins de valeur ajoutée, mais on en prend une plus grande part. C’est un capitalisme de rente, avec des conséquences sur la qualité de l’emploi.

guillement Avec ce modèle d’entreprise fait de "junk jobs", on pourrait même arriver à 95 % de taux d’emploi que la qualité de vie des gens et les finances publiques en sortiraient dégradées.

Les travailleurs des magasins franchisés sont si mal lotis ?

Une étude française est sortie il y a quelques jours sur les effets de la franchise. Le premier effet, c’est la destruction de la qualité de l’emploi. On ne parle pas ici des petits conforts, mais de la durée de la semaine de travail, du niveau de salaire, de la prévisibilité de la vie au travail… Le gouvernement veut que le taux d’emploi en Belgique atteigne les 80 %. Mais avec ce modèle d’entreprise fait de junk jobs, d’emplois ultra-précaires, on pourrait même arriver à 95 % de taux d’emploi que la qualité de vie des gens et les finances publiques (car les bas salaires paient peu d’impôts) en sortiraient très dégradées. Avec le low cost, la concurrence se fait moins entre les entreprises qu’entre des modèles sociaux, qui se dégradent.

À lire aussi

Les mouvements de contestation chez Delhaize et Ryanair s’inscrivent dans la durée et avec un haut niveau d’intensité. Est-ce un mode d’action appelé à se répéter, selon vous ?

Les actions syndicales durent longtemps parce qu’on est face à des entreprises qui ne considèrent pas qu’elles doivent négocier avec nous. Des grèves à répétition comme on les connaît ici, c’est tout à fait exceptionnel. Il est rare que les grèves dépassent une ou deux semaines. On est face à une intensification et une diversification des actions. Et je crains que ce soit des situations amenées à se répéter parce qu’il me semble que le modèle de concertation relativement pacifiée est abandonné par une partie du patronat en Belgique. Delhaize et Ryanair ont des propriétaires qui ne sont pas belges. Ils ne connaissent pas la Belgique, montrent du mépris pour nos lois et n’ont aucun respect pour un modèle de concertation dans lequel la grève avait sa place comme une sorte de paroxysme. Si l’État ne fait pas respecter la loi, des patrons en Belgique seront tentés d’adopter les mêmes pratiques pour maintenir leur compétitivité. Il y a un effet de contagion. Des patrons voient que des grands actionnaires parviennent à faire des profits importants sur les conditions de travail, les salaires, le respect de la loi. Le danger avec Delhaize, c’est que tout le secteur du commerce soit privé de concertation sociale et devienne un Far West.

guillement Si l’État ne fait pas respecter la loi, des patrons en Belgique seront tentés d’adopter les mêmes pratiques pour maintenir leur compétitivité. Il y a un effet de contagion.

Vous parlez du rôle de l’État. Que peut-il faire ? Est-ce que ça se joue au niveau de la justice ou du politique ?

Les deux. En ce qui concerne la justice, il y a un contraste assez flagrant. Cela fait trois ou quatre ans que des membres du personnel de Ryanair ont introduit des actions en justice et rien ne se passe, alors que les infractions (sur les législations sociales, NdlR) sont patentes… Chez Delhaize, la situation est inversée. On a tenu des piquets de grève extrêmement pacifiques, on n’a jamais empêché les travailleurs de rentrer dans les magasins, mais on a tout eu : requêtes unilatérales, huissiers, police… Une justice hyperactive. Lorsqu’on a voulu bloquer le dépôt de Zellik, la police fédérale a débarqué pour nous repousser. Elle n’est repartie qu’une fois les camions sortis du dépôt. On a l’impression que quand Ryanair viole ouvertement la loi, on ne peut rien faire. Mais quand, nous, on utilise des moyens pacifiques, les juges et la police sont sur le pied de guerre presque jour et nuit. Des juges ont pris parti pour le droit à la propriété privée. C’est un droit important, mais ce n’est pas le seul. Le droit à l’action collective en est aussi un. Des juges ont l’air de dire – et cela se retrouve dans la “loi anticasseurs” du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) – que la propriété privée est une sorte de droit absolu.

guillement La loi anticasseurs envoie un signal de défiance à l’égard des rassemblements revendicatifs. C’est le signal d’une forme dégradée de démocratie.

Qu’attendez-vous du politique ?

D’abord, qu’il supprime les articles de la loi Van Quickenborne qui incrimine les manifestants. Cette loi, dans une période de tension sociale, envoie un signal de défiance à l’égard des rassemblements revendicatifs. C’est le signal d’une forme dégradée de démocratie dans laquelle le politique a la primauté : le gouvernement décide et les citoyens qui se rassemblent pour revendiquer sont a priori suspects.

Que peut faire le gouvernement dans les dossiers Ryanair et Delhaize ?

Dans le cas de Ryanair, on attend des ministres du Travail et de la Justice qu’ils activent leur pouvoir d’injonction auprès de l’inspection sociale et de la justice car il y a des infractions graves et continues qui ne sont pas punies. Il y a le volet économique aussi. L’aéroport de Charleroi est subventionné (par la Région wallonne) et Ryanair en tire un large profit. Le gouvernement wallon doit faire pression sur Ryanair par ce biais. Dans le cas de Delhaize, il y a un abus de commission paritaire quand l’entreprise veut faire passer un magasin de 3000 m² dans la commission paritaire qui concerne les petits indépendants. Le gouvernement doit instaurer un moratoire sur le changement de commission paritaire tant qu’on n’a pas clarifié la définition exacte de ces commissions. Paul Magnette (président du PS) nous a répondu qu’il tenait à respecter l’autonomie des partenaires sociaux. C’est vrai qu’en Belgique, les conflits doivent se régler entre partenaires sociaux et le politique ne doit pas trop s’en mêler. Sauf qu’ici, on est face à un acteur social qui est aux Pays-Bas et qui n’a aucune intention de discuter avec nous. Il procède par voie de fait. Quand le politique dit qu’il veut respecter notre autonomie, on a l’impression de se faire casser la gueule au coin d’une ruelle et que la police nous dit de gérer nos conflits en bon voisinage… Enfin, dernier point, la loi Renault (sur les licenciements collectifs) doit être modifiée pour que les techniques visant à la contourner ne soient plus possibles. Il faut, par exemple, que le remplacement de grévistes par tous les types de travailleurs soit interdit, et plus uniquement les intérimaires – Delhaize a recours à des contrats à durée déterminée.

À lire aussi

Felipe Van Keirsbilck avait participé, le 27 avril, à l'action de blocage du centre logistique de Delhaize à Zellik. ©ROGER JOB

Les actions chez Delhaize et Ryanair vont continuer jusqu’à ce que vous soyez entendus ?

Oui. Chez Ryanair, on annonce des grèves jusqu’en octobre sauf si l’entreprise est prête à négocier sans préalables. Et chez Delhaize, nous voulons au minimum – et ce n’est pas très ambitieux… – rendre la vente des magasins très difficile, étant entendu que tant qu’un magasin n’est pas vendu, il reste un magasin Delhaize avec conservation des droits pour le personnel. On continue aussi à porter atteinte aux intérêts économiques de Delhaize par la grève, le boycott, la dégradation de l’image de marque. Les patrons de Delhaize vont peut-être finir par se dire qu’ils commencent à perdre beaucoup d’argent et qu’ils devraient discuter. Mais je ne suis pas très optimiste parce que j’ai l’impression qu’ils ont choisi pour la Belgique une option kamikaze.