En 2000, à 18 ans, elle fait son entrée en politique au conseil communal de Charleroi élue sur la liste PS. Alisson De Clercq est une fille de… , comme beaucoup d’autres avant et après elle. La politique belge voit parfois des dynasties s’installer, même au plus haut niveau de l’état. Son père n’est pas Premier ministre, il est avocat et député provincial (PS) pour le Hainaut, il s’appelle Jean-Pierre, il a la politique chevillée au corps et c’est elle qui, à ses yeux, continuera le combat après lui. Issue d’une famille communiste devenue socialiste, Alisson De Clercq attaque alors des études de droit et en 2003, elle est élue à la Chambre, la voilà députée. “La lutte ouvrière est inscrite dans mes gènes. Mon arrière-grand-père paternel est l’un des fondateurs du parti communiste belge. Mes grands-parents paternels se sont serré la ceinture pour permettre à mon père de faire des études universitaires. Il a toujours honoré ça en travaillant beaucoup, il est toujours avocat à 76 ans”. Le sillon est tracé et pourtant rien ne va se passer comme prévu. Elle terminera la législature et puis stoppera la politique, dégoûtée. Elle cherche autre chose.

La relève était assurée

D’enfant “prodige de la famille”, désignée pour prendre la relève elle deviendra, dit-elle avec une pointe d’humour, “le mouton noir, parce que j’ai rompu avec la culture familiale”. Aujourd’hui, son père qui lui en a voulu un peu au début a dépassé la déception et “son amour est inconditionnel. Il a accepté que je prenne une autre voie. Il a compris que ça ne me correspondait pas”.

Mais qu’est-ce qui l’a poussé à tout arrêter pour prendre un nouveau chemin ? “C’était exceptionnel cette situation, mais à 21 ans, j’étais très jeune. J’ai un trait de caractère qui ne joue pas en ma faveur et qui ne m’a pas aidé à m’épanouir dans ce milieu, je suis introvertie et hypersensible. Je m’épuise quand il y a trop d’interactions à grandes échelles”.

Elle n’a pas senti une grande “bienveillance” dans ce milieu politique très dur qu’elle découvre alors. Elle y trouve même une certaine “animosité”. Et c’est dans son propre camp que c’est le pire. “C’est un milieu de compétition, j’étais impressionnable à l’époque et il y a eu quelques tentatives de déstabilisation. Ce n’est pas forcément beau ce que j’ai expérimenté là-bas”. Elle le reconnaît, “clairement, je n’ai pas brillé en tant que députée. Je trouve aussi qu’il y a quelque chose de très lourd et de très procédurier dans cette institution (NdlR : La Chambre) et donc pour faire émerger quelque chose, il faut de la patience et beaucoup d’énergie. Mais je ne veux pas poser une analyse sur ce système en me basant sur ma seule expérience”.

Lynchée sur la place publique”

En cours de législature, sentant rapidement que la politique ne lui apportera aucune sérénité, elle met fin à ses études de droit en deuxième candidature – “c’était trop lourd de cumuler les deux, même si l’ULB était prête à me proposer des aménagements” – et entame un cursus d’assistante sociale dans une haute école de Charleroi. Elle allait au cours et elle continuait à se rendre à la Chambre, “je faisais mon stage dans le quartier des Marolles, j’allais en commission, en plénière, etc.” . Quand la législature s’achève, diplôme en poche, elle veut changer de vie. “J’ai fait mes études en deux ans au lieu de trois et puis je suis tombée enceinte. J’ai pris du repos pour ça et j’ai eu un gros contrecoup de cette expérience politique dont je suis sortie fragilisée et un peu humiliée aussi”. Il faut ajouter à cela, qu’à l’époque, en pleine période des affaires à Charleroi, il ne fait pas bon être socialiste dans la région. “Être lynchée sur la place publique c’est une expérience”, dit-elle à propos de la manière dont la presse l’a traitée à l’époque.

Mais elle reprend le dessus et elle est engagée dans une maison médicale. “J’ai travaillé 12 ans dans le secteur médico-social, je me sentais plus utile sur le terrain mais il me manquait encore quelque chose”. Son ouverture à la spiritualité, “qui n’est pas religieuse”, précise-t-elle, ne trouve pas encore matière à s’épanouir. “J’étais un peu la mystique haut perchée de mon équipe et je sentais que la spiritualité devait faire partie de ma pratique”.

Le massage tantra, loin des clichés

Elle suit alors une formation en sophrologie, elle touche au Reiki et en 2016, elle reçoit un massage tantrique. C’est “une révélation”, dit-elle, “Un vrai massage tantrique ce n’est pas, comme certaines pratiques commerciales le laissent penser, un massage à des fins érotiques”. Elle se forme et deux ans après, elle prend un statut d’indépendante complémentaire pour se lancer. Aujourd’hui, elle donne des formations, anime des ateliers autour du tantra, du massage et de la sexualité consciente. “Je crois qu’il y a des lois naturelles et que plus on les respecte, plus on est en harmonie avec soi, avec les autres et avec la vie”. Et même si la pratique du massage tantrique véhicule quelques clichés qui l’exposent une nouvelle fois, elle assume complètement, “parce que je suis plus convaincue parce que je fais”. Au début, d’ailleurs, elle ne voulait pas pratiquer à Charleroi, où elle est quand même revenue, puisqu’elle reçoit à Anderlues comme thérapeute psycho-corporelle spécialisée dans le massage Tantra et l’accompagnement de couple.

Aujourd’hui, Alisson De Clercq se sent vraiment utile. “Je crois qu’on a tous un rôle à jouer dans la société, le tout est d’être à sa bonne place. Ce qui est au centre de ma pratique c’est la relation que l’on a avec soi-même, l’amour de soi qui va déterminer la relation que l’on a avec autrui”.

Quant à son expérience politique, elle voit ça comme quelque chose qui lui a appris beaucoup sur elle-même et sur ses besoins. “J’ai appris à mieux me connaître”.