La grosse galère de Véronique Waroux, ex-députée : “Tous les soirs, dans mon carnet, j’écrivais que j’avais envie de crever…”

”Une chute sans parachute…” Voilà comment Véronique Waroux résume la sombre période qui a suivi la fin de son mandat au parlement wallon. Cette ancienne députée CDH (Les Engagés, désormais) a vécu une traversée du désert lorsqu’elle a tenté de se reconvertir en 2019. Elle est pourtant ingénieur civil de formation mais ce titre prestigieux ne lui a pas été d’un grand secours.

L’ex-humaniste livre un témoignage poignant sur sa vie politique et la douleur psychologique qui l’a envahie lorsqu’elle l’a quittée. “Pour vous dire à quel point j’étais mal après mon expérience parlementaire : j’avais un carnet à côté de mon lit et, pendant un bout de temps, j’y écrivais le soir que j’avais envie de crever. Idées noires, absence de résultats, impression d’être en échec…”

La joie d’être échevine : “Je me suis éclatée”

Véronique Waroux a connu deux carrières en tant qu’élue. La première comme échevine à Pérulwez, la seconde comme députée régionale à Namur. “Au collège, je me suis éclatée. J’étais super mal payée mais c’était fantastique. J’avais au moins dix idées par jour. Chaque heure était différente. Je suis immédiatement entrée dans le métier. Et puis j’ai été renvoyée dans l’opposition communale…”

Elle entre au parlement wallon à la faveur des élections de 2014. Sa carrière décolle ? Non, elle déchante rapidement. Ce mandat, moins concret que la gestion communale, ne lui convenait pas. “Au parlement, c’est très statique, reconnaît-elle. Le député est souvent un simple presse-bouton. J’étais un lion en cage, les heures défilaient. Les débats, parfois, semblaient sans fin. Je n’aimais pas le jeu politique qui dresse en permanence la majorité contre l’opposition, cela faisait perdre beaucoup de temps. Les collaborateurs du groupe parlementaire nous filaient des questions, des discours que l’on ânonnait ensuite… On abordait des sujets importants, oui, mais les décisions étaient jetées sans suffisamment de réflexion ou de consultation d’experts extérieurs. Moi, je préfère le travail de fond. C’est pour cela que j’ai adoré siéger au Sénat (comme sénatrice de Communauté, NdlR). Je me serais damnée pour pouvoir y rester (rires).”

Conflit majeur avec “Fournicator”

Un autre élément va peser fortement. Les relations de Véronique Waroux avec Dimitri Fourny, alors chef de groupe CDH, sont détestables. Après avoir quitté l’assemblée régionale, elle dénoncera le comportement de celui qu’elle appelle “Fournicator”… L’ancien bourgmestre de Neufchâteau, condamné depuis lors pour fraude électorale, l’a dégoûtée de la politique. “Avec lui, c’était vraiment difficile. Je détestais cette règle qui imposait aux députés de bêtement voter dans un sens et d’obéir car les accords de majorité l’imposaient. Dans le dossier Ceta, par exemple. Moi, je voulais rejeter le texte. Pour ne pas faire de vague, j’avais quitté Namur avant le vote. Sur la route, coups de téléphone, pressions, menaces en interne au parti… J’ai fait demi-tour et j’ai voté le Ceta pour sauver mes autres dossiers. Mais je ne l’ai jamais digéré.” En 2016, après une longue polémique, la majorité PS-CDH avait en effet accepté la signature de ce traité commercial entre l’Union européenne et le Canada.

”Je passais pour une emmerdeuse”

Les élections approchant, Véronique Waroux comprend qu’elle ne pourra pas figurer en ordre utile sur les listes CDH. Elle n’aura accompli qu’un seul mandat de cinq ans. “Il fallait être lucide, j’étais dans un parti qui n’était pas en croissance. On s’attendait à perdre un siège dans ma circonscription et j’étais dans les dégâts collatéraux. Tout cela s’est décidé sans la moindre considération. Je passais pour une emmerdeuse. Fin 2018, les discordances s’étaient multipliées. En plus, le partenariat avec le MR (en 2017, le CDH avait renvoyé le PS dans l’opposition en renversant l’alliance gouvernementale en Wallonie au profit des libéraux, NdlR) ne correspondait pas à mes sensibilités. Imprégnée par l’urgence environnementale et climatique, je voyais que les choses n’allaient pas dans le bon sens. Je ressens de l’éco-anxiété et l’obligation de faire quelque chose de ce stress.”

La rupture avec la politique est consommée. Véronique Waroux brûle tous ses navires. “Au CDH, on m’avait proposé de me mettre quand même sur les listes en appoint, sans espoir d’être élue : on me trouverait ensuite quelque chose (un mandat rémunérateur ou un emploi, NdlR). Mais j’ai dit non. Je ne me retrouvais plus dans ce qu’était devenu le parti. Au début, le discours de Benoît Lutgen m’avait convaincue : j’étais Madame Climat et Madame Biodiversité. Mais on votait le contraire des positions que je défendais ! Je suis allée en politique sans plan de carrière, ce qui était sans doute une grosse bêtise…”

Après avoir exercé des responsabilités politiques, l’ex-députée est persuadée qu’elle pourra rebondir facilement sur le marché de l’emploi. Mais… “Dans ma vie professionnelle, on est toujours venu me chercher. Je pensais avec orgueil qu’avec mon diplôme d’ingénieur civil et ayant fréquenté les parlements, j’avais un double CV d’enfer. J’avais contacté une société de recrutement et la dame qui s’occupe de mon dossier me dit qu’elle ne savait pas quoi faire de mon CV… La suite de ma reconversion a ressemblé à cela. Je postulais mais ça ne marchait pas. Ces refus étaient aussi peut-être en lien avec les relations tendues que j’avais connues en politique : on a peut-être considéré que j’avais un problème avec la hiérarchie, ce qui n’est pas du tout le cas.”

Comme sénatrice (de Communauté), de 2014 à 2019, Véronique Waroux a apprécié la qualité des débats qu'on y menait. ©com

Quand le téléphone ne sonne plus…

Son téléphone arrête alors de sonner. Le silence s’installe, ainsi qu’une impression de vide total. “J’étais perdue. Qu’est-ce que j’ai fait de travers ? Ceux que j’avais aidés changeaient de trottoir en me voyant, je n’existais plus, je n’avais plus d’utilité. J’ai pourtant suivi de très nombreuses formations. J’ai tenté de m’installer comme indépendante. Mais c’était en plein Covid : ça n’intéressait personne, je n’intéressais personne. Arrivée à 50 ans, la nana, elle est périmée… Je ne m’attendais pas à me casser la gueule à ce point après le parlement.”

guillement Arrivée à 50 ans, la nana, elle est périmée… Je ne m’attendais pas à me casser la gueule à ce point après le parlement."

Véronique Waroux a finalement pu entrer dans l’administration wallonne comme spécialiste en gestion de l’environnement. Sur toute sa carrière, elle n’a pu valoriser que six ans d’ancienneté pour ce nouveau job. À 54 ans, elle repart (presque) de zéro. Elle reste amère sur l’évolution de son ancienne formation politique, devenue Les Engagés. “On prend le mêmes et on recommence… On ne va pas les changer fondamentalement. Je ne me reconnais pas dans l’offre politique actuelle.”

