Dans l’hypercentre de Liège, les amateurs de bandes dessinées connaissent cette adresse : BD Liège, rue des Carmes, anciennement appelée “Le Dépôt”. On y trouve un stock énorme de plusieurs dizaines de milliers d’ouvrages. Mais ce que les clients ne savent pas toujours, c’est que le patron de cette grosse librairie spécialisée est un ancien député Écolo: Christian Noiret. Après une vie professionnelle déjà riche, il avait rejoint les bancs du parlement wallon de 2009 à 2014. Au terme de la législature, les écolos avaient reçu une claque électorale. Christian Noiret, qui de toute façon n’avait pas pu obtenir de place éligible sur la liste, avait dû alors changer de vie.

Un “fanatique” des bandes dessinées

”Après les élections, je me suis dit : OK, je vais retrouver du boulot, explique-t-il. J’ai beaucoup postulé. Je me suis rendu compte que cela serait compliqué : j’avais quand même 55 ans… On me répondait que j’étais trop compétent pour le poste, que j’allais m’y ennuyer après avoir été parlementaire. Je devais créer mon emploi moi-même. Or, le Dépôt était justement en liquidation. En tant que fanatique des bandes dessinées, cela me convenait bien. Je suis gros lecteur de BD. J’ai appris d’ailleurs à lire dans Tintin. Mon père avait deux albums : Les Cigares du pharaon et Le Crabe aux pinces d’or, en version noir et blanc. Il voulait que j’apprenne à lire avant d’être en âge d’aller à l’école. Je me vois encore à côté de lui en train d’essayer de déchiffrer le texte…”

guillement Je suis gros lecteur de BD. J’ai appris d’ailleurs à lire dans Tintin."

À lire aussi

”Une claque absolue”

Adolescent, Christian Noiret découvre une face plus sombre de la BD qui le marque profondément. “Nous sommes dans les années 70, la révolution dans la BD est en marche avec l’émergence des magazines française comme L’Écho des Savanes ou Métal Hurlant. J’ai découvert cet univers et ça a été une claque absolue. À l’époque, ces magazines sortent la BD du canevas des aventures humoristiques destinées aux enfants.” Cette confrontation à une culture alternative accompagne les débuts de la réflexion politique de Christian Noiret et à ses premières manifestations en faveur de l’environnement.

Comment passer du parlement à la gestion d’une société privée ? L’ancien député a eu plusieurs vies professionnelles avant d’être élu. Et cette expérience lui a servi lorsqu’il a dû développer son propre business de la BD. “Avant d’être député, j’avais dirigé une agence conseil en économie sociale liée au Moc (Mouvement ouvrier chrétien) et à la CSC. J’avais aussi connu le chômage car le gouvernement wallon, entre 2004 et 2009, avait changé les règles du jeu et réduit le nombre d’agences conseil. Nous n’avions peut-être pas la bonne couleur politique car le gouvernement a sauvé surtout les agences liées au PS et à la FGTB… Les subventions se sont taries.”

L’entrée en politique active de Christian Noiret, d’abord au niveau local à Saint-Georges (commune mosane entre Liège et Huy), date de cette époque. L’ancien député a aussi été coordinateur des Magasins du Monde Oxfam en région liégeoise et gérant de sociétés commerciales spécialisées en informatique.

Christian Noiret dans son magasin de BD. ©Jean Luc Flemal

À lire aussi

Tout est politique… même la BD

Désormais, Christian Noiret n’a pas l’ambition de revenir dans le monde politique. Mais cet univers si particulier l’habite toujours. “Comme Monsieur Jourdain, on fait de la politique sans le savoir. Quand je fais des choix dans ma librairie, c’est en fonction de mes valeurs. Par exemple, il y a un auteur français de BD, dont je ne donnerai pas le nom, qui produisait une BD qui confinait à l’extrême droite. Je ne mets pas ses BD dans les rayons et je ne la vends qui si des clients insistent ; et seulement sur commande. Il y a plusieurs années déjà, j’ai pris aussi l’initiative de mettre en avant les parcours au féminin, les BD de femmes, sur les femmes.”

Des menaces de mort…

L’ancien parlementaire vert ne regrette pas sa vie passée. Comme élu de la région liégeoise, engagé dans des dossiers sensibles, il avait fait l’expérience de la violence verbale. “Je suis un homme plus heureux maintenant que lorsque j’étais député, confie-t-il. Combien de fois les gens ne m’ont-ils pas reproché des positions que je n’avais pas tenues… 'Vous êtes un pourri comme les autres', me disait-on. J’ai notamment reçu des menaces de mort en raison de mon implication dans le dossier de l’aéroport de Bierset (Liège-Airport), de son développement et des vols de nuit. J’ai dû changer un de mes enfants d'école. Des enfants avaient agressé ma fille en lui disant que son père était un traître. C’est le quotidien des hommes ou des femmes politiques de se faire traiter de tous les noms. Aujourd’hui, les gens sont heureux des BD que je leur retrouve, ils me remercient.”

guillement C’est le quotidien des hommes ou des femmes politiques de se faire traiter de tous les noms. Aujourd’hui, les gens sont heureux des BD que je leur retrouve, ils me remercient."

Christian Noiret, s’il a changé de vie, reste un fin observateur de l’actualité. Il regarde notamment avec distance la situation de son ancienne formation, au pouvoir au fédéral comme dans les entités fédérées. “Je suis assez critique sur ce qui se passe actuellement, tranche-t-il. J’ai l’impression qu’Écolo n’apprend pas de ses erreurs, de ses expériences passées. Alors qu’on a déjà vécu deux participations au pouvoir, je ne suis pas persuadé qu’on s’en sortira mieux aux élections que les fois précédentes. Entre autres, le parti a du mal à faire un bon casting pour les fonctions à responsabilités. Je le dis depuis des années. La vraie difficulté, c’est ça : 9 fois sur 10, on ne va pas chercher la bonne personne pour la bonne fonction. Dès qu’une tête dépasse, chez Écolo, il faut la couper… C’est ce qui m’est arrivé en 2014. C’est également ce qui est arrivé à Vincent Decroly (l’ancien député fédéral s’étant fait connaître dans la commission d’enquête sur l’affaire Dutroux avait quitté Écolo en 2001, NdlR) : il a été cassé. Et Jacky Morael qui n’avait pas pu devenir vice-Premier ministre en 1999… Mais c’est quoi ces conneries ? Les parlementaires sont détestés dans le parti. On était louche, par définition.”