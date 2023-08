Faire le plein de kérosène pour les avions qui atterrissent chaque jour à l’aéroport de Liège, voilà désormais le quotidien d’Hicham Imane (PS), avitailleur de son état. Lorsqu’il siégeait au Parlement wallon entre 2014 et 2016 – le jeu des suppléances l’amena au Parlement, avant de l’en faire partir -, il n’imaginait certainement pas qu’un jour, il serait un “pompiste du ciel”, selon ses propres dires. S’il conserve un petit mandat de conseiller CPAS à Charleroi, il est loin le temps où il fut conseiller communal de la plus grande ville wallonne, député wallon de la circonscription de Charleroi ou encore président de la société de logement public, La Sambrienne. “En 2018, juste après les élections communales pour lesquelles je m’étais investi à 200 % comme dans mes mandats, je n’ai pas obtenu le score électoral espéré. Il était donc temps pour moi de me poser la question de mon avenir.”

L’Horeca, les poids lourds et puis…

Il se dirige d’abord vers une carrière dans l’Horeca. Il reprend, avec des amis, le café “Chez ta mère”, place de la Digue à Charleroi. Mais “le Covid est venu tout arrêter”. “Je me suis dit qu’il fallait trouver une autre solution.” Alors il passe plusieurs permis : les différents permis poids lourds ainsi que ceux qui permettent de transporter des produits dangereux. “À partir de là, on a un métier tout de suite”, explique-t-il. Faut dire que le métier de conducteur poids lourds est en pénurie au sud du pays.

À lire aussi

La vie de routier qu’il démarre alors n’est cependant pas toujours simple. Hicham Imane a des enfants. Or son travail le mène souvent loin de chez lui. “Je passais deux à trois jours sur les routes sans revenir chez moi. J’allais en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Luxembourg. C’est un métier dangereux aussi, c’est une vie difficile, la vie sur la route. C’est compliqué, alors quand j’ai vu que l’aéroport de Charleroi cherchait un avitailleur, j’ai postulé.” Mais “ça n’a pas décollé”, dit-il avec humour. “Je crois que mon passé politique n’a pas aidé”, ajoute-t-il avec plus de sérieux. Alors quand l’aéroport de Liège s’est mis en quête, lui aussi, de renforts pour étoffer son équipe d’avitailleurs, il postule. Il se forme, fait son stage et décroche l’emploi “Ils m’ont accueilli à bras ouverts. Ici l’ambiance est extraordinaire, l’aéroport ne s’arrête jamais, il est en plein développement et on ne manque pas de travail. Je travaille de 18 h à 6 h ou de 6 h à 18 h”. Des journées solides encore, mais la fatigue est compensée par “le plaisir de faire ce métier”.

Dans son boulot, on “se forme tout le temps”. “C’est vraiment une belle surprise. Ce métier m’a donné une bouffée d’air. Nous devons gérer le kérosène, sa qualité et tous les aspects de sécurité liés à notre métier qui ne se résume donc pas à faire le plein des avions.” Cette nouvelle vie lui plaît, même si la perspective des prochaines élections titille le militant de gauche qu’il est resté. “C’est le combat pour les gens qui me manque.” Néanmoins, il n’est pas inactif non plus de ce côté-là puisque l’ASBL “La faim du mois” qu’il a créé en 2015, à Charleroi et qui distribue des colis alimentaires, des plats cuisinés et des vêtements aussi à ceux qui en ont besoin tourne à plein régime. “Le triste constat, c’est que nous augmentons sans cesse le nombre de membres bénéficiaires.”

À lire aussi

Hicham Imane s’agace aussi de voir la hausse des prix de l’énergie rendre “plus difficile la vie de nombreuses personnes”. Lui qui a présidé une société de logement s’énerve encore en constatant que “l’attribution des logements, en Wallonie reste un véritable problème, ça pourrait aller plus vite, ça devrait aller plus vite, surtout quand on voit les prix dans le privé”.

La politique dans le sang

Il nous confie rester “un homme politique”. “On ne se lève pas le matin pour découvrir qu’on est fait pour ça, on l’a dans le sang ou on ne l’a pas.” Ces ambitions en la matière sont locales puisqu’il espère bien être à nouveau candidat à Charleroi en octobre 2024 lors des prochaines élections communales. “Mon intention est de continuer à lutter contre la précarité. Je ne dis pas que ceux qui sont au pouvoir n’ont rien fait, au contraire, mais je considère qu’il faut encore faire plus.” Par le passé, il confesse “des erreurs”. “J’ai commis de grosses maladresses de jeunesse. Je serai plus attentif, mais je ne veux pas changer qui je suis pour être sur des listes. je veux pouvoir garder mon franc-parler.”