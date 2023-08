Ce fut une grosse perte pour le PS carolo. Anthony Dufrane était parvenu à se faire élire au Parlement wallon en 2014 alors qu’il figurait en dernière position sur la liste socialiste. Son score : 5 468 voix de préférence. Une solide performance, la cinquième dans sa circonscription, tous partis confondus. Pourtant, à quelques mois du scrutin régional de 2019, il annonçait sa décision de quitter la politique.

”Ce choix, sourit-il aujourd’hui, je l’ai posé – je dirais – à la fois sur un coup de tête et après réflexion. Le coup de tête, c’était le 'non' catégorique pour retourner au parlement régional à Namur. J’aurais pu envisager des alternatives au niveau politique, mais j’ai bien réfléchi et je me suis dit que c’était une opportunité d’essayer autre chose. J’avais plein de projets. C’était le moment de prendre une autre direction.”

À lire aussi

La nostalgie des affaires courantes

Pour comprendre son choix, il faut remonter le fil des événements. Anthony Dufrane devient échevin à Charleroi en 2012. Il cumule cette fonction dans laquelle il s’épanouit avec son poste de député fédéral. Arrivent les élections de 2014. “On m’a demandé de soutenir les listes régionales et j’ai été élu un peu par hasard”, rembobine-t-il avec une certaine modestie.

Son parti lui propose de quitter son échevinat pour se consacrer à ses nouvelles fonctions de député wallon. Il accepte. Mais s’en mordra les doigts rapidement.

guillement Comme député de la majorité, notre marge de manœuvre est étroite. Les décisions sont prises au niveau des états-majors des partis. C'est compliqué de porter des idées et des projets en dehors du cadre du pacte de majorité.

”Je n’ai pas eu le même enthousiasme que celui que j’avais en 2010 quand je suis devenu député fédéral. L’expérience avait été plus positive.” Les années 2010-2011 furent marquées par une longue crise politique, sans gouvernement de plein exercice. Cette période d’affaires courantes avait donné les coudées franches au parlement et aux députés. “J’avais gardé cette image de la fonction parlementaire. Mais au Parlement wallon, j’ai été député de la majorité dès le début. Ce n’était pas la même chose.”

La vie de presse-bouton

”Je n’ai pas eu le même sentiment d’utilité, développe l’ancien élu. Ce qui m’anime dans un mandat politique, c’est d’être utile. Mais quand on est député de la majorité, on est là pour traduire en décrets l’accord de majorité. Notre marge de manœuvre est très étroite. Je n’ai pas trouvé ma place. Les décisions étaient prises au niveau des états-majors des partis. C’est compliqué de porter des idées et des projets en dehors du cadre du pacte de majorité. Je ne critique pas, c’est comme cela que fonctionne la politique belge. Mais moi, je suis quelqu’un de pragmatique, de concret. La fonction échevinale me convenait mieux. J’ai très vite regretté mon choix d’avoir quitté ma ville pour aller au parlement à Namur et j’en ai tiré les conséquences.”

À lire aussi

Anthony Dufrane aurait pu rebondir au niveau communal à l’occasion des élections locales de 2018. Mais “le comité des sages du Parti socialiste de Charleroi avait décidé que les parlementaires en poste ne pourraient plus redevenir échevin. On me proposait de me représenter sur les listes régionales, en étant troisième de liste et donc sûr d’être élu. Mais je ne souhaitais pas retourner au parlement. Je me suis dit que c’était peut-être une opportunité pour moi de sortir de la politique. Le parti, quelque part, avait décidé pour moi.”

guillement Je n'égalerai jamais un salaire de la politique, ça, c'est certain. Mais j'ai trouvé une qualité de vie et une indépendance qui ne sont pas pour me déplaire.

Le Carolo dit avoir un besoin viscéral de se sentir utile. Il anime bénévolement une page Facebook à son nom “pour aider les gens à trouver du boulot”. “Au fil du temps, cette page est devenue une référence dans le bassin du Hainaut. Je compte 125 000 followers. De nombreux employeurs me contactent pour diffuser leurs offres d’emploi. Ça me plaît, ça m’anime.”

Pommiers, poiriers, pruniers

De même, insiste-t-il, au niveau professionnel, “j’ai développé ma société dans le secteur immobilier, dans la rénovation de bâtiments”. “J’investis et j’essaie en même temps d’apporter une plus-value à ma région en achetant des bâtiments désuets et en leur redonnant vie.”

”J’ai aussi effectué une formation à Namur dans le secteur de l’agriculture. J’ai reçu mes attestations pour un projet qui me tient à cœur, en arboriculture. J’ai développé deux terrains avec des arbres fruitiers – des pommiers principalement, des pruniers et des poiriers. Ils sont en train de grandir. Il faut huit à dix ans avant d’avoir des récoltes convenables. Je n’en vis pas et je ne sais pas si j’en vivrai un jour. Mais mon objectif est de continuer à trouver des terrains pour planter des arbres. C’est une passion depuis que je suis petit. J’ai la main verte, ça me plaît. C’est plutôt un hobby pour le moment, mais qui sait à l’avenir… ?”

À lire aussi

La tentation de la politique

Anthony Dufrane confesse que la reconversion ne fut pas aisée. “J’ai ramé, surtout les deux premières années. Maintenant, ça se passe bien. Je n’égalerai jamais un salaire de la politique, ça, c’est certain. Mais j’ai trouvé une qualité de vie et une indépendance qui ne sont pas pour me déplaire. J’ai pu retrouver du temps et de la disponibilité pour mes proches, et cela, ça n’a pas de prix.”

Le Carolo n’a pas tourné définitivement le dos à la politique, mais il ne retournera pas au parlement de Namur, c’est une certitude. “On me l’a proposé, mais j’ai déjà décliné”, dit-il. Il pourrait en revanche se laisser tenter à nouveau par la politique communale, qui le passionne – il a des propositions en ce sens. Ou se mettre au service d’une personnalité politique, comme à ses débuts (il fut conseiller dans les cabinets Van Cauwenberghe, Di Rupo, Demotte et Magnette).

”J’ai aussi quelques projets personnels en attente. Je ne veux pas me précipiter. Je me laisse le temps de la réflexion. Je prendrai ma décision en septembre. À l’heure actuelle, je suis bien. Mon ego ne me pousse pas à refaire de la politique à tout prix. J’ai retrouvé une qualité de vie et une liberté. Ce sont des éléments hyperimportants. Ce qui pourrait me pousser à retourner en politique, c’est la volonté de faire bouger les choses. Cela dépendra du projet.”