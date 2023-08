Vaste dilemme que les vacances d’été. Sur le plan politique, cette pause estivale peut être mise à profit pour différents usages. Selon l’objectif poursuivi, ce long intermède peut être vécu comme une déconnexion totale ou, à l’inverse, comme une possibilité d’occuper le devant de la scène. En 2023, il est apparu que nos représentants ont joué sur les deux tableaux.

Les vacances parlementaires commencent officiellement le 21 juillet et s’étendent jusqu’au mois de septembre. L’année parlementaire (ou session parlementaire) s’ouvre, selon la Constitution, le deuxième mardi d’octobre. Mais avant cette rentrée des classes, les troupes politiques se sont déjà fortement mises en branle dans l’espoir d’être les plus assertives au moment de passer à la tribune de la Chambre.

Gouvernement fédéral au ralenti

Les vacances des gouvernements coïncident avec ces dates. Officiellement, le premier conseil des ministres a lieu début septembre. Du 21 juillet à la fin du mois d’août, les ministres lèvent donc le pied, l’occasion pour eux de se reposer, de se ressourcer ou de bûcher sur leurs devoirs de vacances.

Cette année, Alexander De Croo a pu survoler le fameux chassé-croisé des juillettistes et des aoûtiens lors de congés qui l’ont mené d’Italie au Vietnam. Le Premier ministre est rentré le dimanche 13 août en Belgique après une escale à Paris. Dès lundi, il était à nouveau la tête plongée dans ses dossiers.

Pendant son absence, ce sont les vices-Premiers-ministres David Clarinval (MR) et Frank Vandenbroucke (Vooruit) qui se sont succédé à la barre. Le capitaine officiel de la Vivaldi ne restait toutefois jamais très loin. “On travaille toujours à distance. On garde un œil sur certains dossiers”, précise son porte-parole François Bailly. Le Premier doit en effet toujours rester disponible au cas où une tragique éventualité venait à frapper la Belgique. Cette fois-ci, il n’y a heureusement pas eu de crise sanitaire, d’inondations ou de rapatriement de Belges depuis l’Afghanistan.

Actualité creuse

Les parlements, les gouvernements et les écoles étant fermés, c’est tout un pan de production d’informations qui est à l’arrêt. Conséquemment, l’actualité médiatique passe en vitesse de croisière, voire s’approche du point mort. Certaines personnalités politiques profitent de cette accalmie pour se consacrer davantage à leur moi intime qu’à leur moi public. D’autres, à l’inverse, restent sur le pont et profitent de cette période de vaches maigres sur le plan médiatique pour s’offrir une exposition à moindre prix.

Prenons Ecolo. “Lors des vacances d’été, on en profite bien sûr pour prendre un peu de repos. Mais c’est aussi l’occasion, pour nos élus, de revenir dans la presse sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Nous faisons volontairement le choix de mettre ces députés en avant, renforçant ainsi médiatiquement l’aspect collectif du travail politique des écologistes au moment où d’aucuns font le choix de quasi-tout concentrer sur la présidence”, nous explique Baptiste Erpicum, porte-parole du parti.

On a ainsi vu le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry parler de la difficulté de s’attaquer à la voiture, la ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier se pencher sur les divergences qui traversent le secteur de l’agriculture à l’occasion de la Foire de Libramont ou encore le député fédéral Samuel Cogolati livrer son avis sur l’échec de la réforme fiscale. La coprésidence s’est faite par contre très discrète. Sur les réseaux sociaux comme dans la presse, pas de trace de Jean-Marc Nollet ni de Rajae Maouane.

L’omniprésent Bouchez

Une approche diamétralement opposée à celle du Mouvement réformateur. Dans la lignée de l’ex-président français Nicolas Sarkozy, qui profitait de l’absence des concurrents pour se mettre en évidence, Georges-Louis Bouchez est resté très actif du 21 juillet au 15 août. Le président du MR a livré plusieurs interviews, dans les médias francophones comme néerlandophones. Il s’est penché sur la polémique qui a comblé le creux de l’été, à savoir la sécurité autour de la gare du Midi. Mais il est également revenu sur les problèmes de trafic de drogue dans la capitale, il a proposé de réformer la justice et il a insisté sur la mise à l’emploi des inactifs.

”Avec Georges-Louis [Bouchez], c’est un peu des vacances studieuses”, opine Qassem Fosseprez, porte-parole du parti qui place le travail au cœur de sa philosophie. “Les équipes ont droit à la déconnexion, elles peuvent partir à l’étranger, mais elles doivent toujours rester joignables et en veille. On garde toujours un œil sur notre WhatsApp. La stratégie du parti consiste à garder un lien au quotidien avec nos membres et ceux qui s’intéressent à nos idées. Nous sommes toujours là pour répondre aux préoccupations des citoyens.”

Cette réponse consiste notamment à mettre en avant des personnalités moins médiatisées du parti et d’alimenter une newsletter hebdomadaire. Question représentation, plusieurs pontes libéraux ont ainsi participé à la Foire de Libramont, tel David Clarinval, en tant que ministre de l’Agriculture, ou le chef de groupe Benoît Piedboeuf, également bourgmestre de Tintigny (Gaume).

Les libéraux ne sont bien évidemment pas les seuls à ne pas vouloir manquer ce grand rendez-vous estival et populaire qu’est la Foire de Libramont. “Il y avait pas mal de personnalités des Engagés et des socialistes. Quelques écologistes aussi”, nous informe-t-on.

Déconnexion connectée

Au PS, on s’autorise des vacances et du temps en famille mais le parti charbonne toujours en sous-marin. “Avec les élections, l’année qui arrive sera sportive”, prédit Edwine Bodart, porte-parole du PS à la Chambre. “On continue de s’échanger des mails et de préparer des dossiers. Plusieurs parlementaires ont des fonctions locales sur le côté. Certains sont bourgmestres.”

Le parti a, par l’intermédiaire de son ministre de l’Emploi Pierre-Yves Dermagne, introduit l’obligation pour les entreprises de respecter le droit à la déconnexion. Et cette vision se traduit, volontairement ou non, par une quasi-absence médiatique du président Paul Magnette comme des députés ou des ministres.

Là où les partis existent, par contre, c’est sur les réseaux sociaux. Comme les utilisateurs “lambda”, les personnalités politiques profitent de ce médium pour scénariser leurs vacances et communiquer un certain goût de l’existence. Paul Magnette et Ludivine Dedonder (PS), ministre de la Défense, se mettent en scène avec des frites. Le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close publie des photos de lui en Gardevil lors du traditionnel Meyboom. Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet nous partage ses adresses “coup de cœur” à Namur. De passage à la mer, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) ne craint pas de partager des photos de ses enfants sur les réseaux sociaux.

La scénarisation sur les réseaux

À ce titre, il est intéressant de comparer les chiffres de publication des présidents de parti. Du 21 juillet au 15 août, Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet n’ont rien tweeté ni publié sur Instagram. Idem pour Raoul Hedebouw, président du PTB. Maxime Prévot, leader des Engagés, ne s’est fendu que de deux tweets. François De Smet, chef de DéFI, a été plus prolixe : 7 publications sur Instagram et 38 tweets. Paul Magnette a fait 4 tweets en 3 semaines et 9 publications sur Instagram. Autrement plus actif, Georges-Louis Bouchez a publié 20 fois sur Instagram et plus de 300 fois sur X (ex-Twitter). Précisons toutefois que la majorité de ses publications sur X sont des retweets.

Et maintenant ? Les prochaines semaines, les partis vont préparer leurs rassemblements de rentrée (universités d’été, congrès…). Le premier gros rendez-vous politique, ce sera la confection du budget fédéral et les notes de politique générale. Puis viendront les grandes joutes à l’approche des élections. Valait-il mieux se reposer un maximum avant d’entamer cette année intense ou prendre de l’avance pour mieux rayonner par la suite ? Les prochains mois nous le diront.