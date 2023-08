Le Mouvement réformateur va-t-il lancer des élections internes à quelques mois des élections européennes, fédérales et régionales ? C’est la question qui taraude les libéraux à l’approche de la rentrée politique.

En théorie, le MR doit renouveler sa présidence au mois de novembre, date à laquelle prendra fin le mandat de 4 ans de Georges-Louis Bouchez. Le choix de procéder à un scrutin appartient au Conseil, l’organe souverain du MR composé du président, du vice-président, des ministres et d’une kyrielle de “sous” présidents et administrateurs.

À ce jour, rien n’a été annoncé quant à la tenue de cette opération. Le Conseil pourrait choisir de prolonger le mandat du Montois pour que le vote ait lieu après le 9 juin, date où se tiendra celle que l’on appelle dorénavant “la mère de toutes les élections”. Ou décider d’aller au scrutin rapidement pour ne pas se dévoyer de la campagne.

Ne pas fragiliser le parti ou se protéger pour le second tour

Ici, deux camps s’affrontent. Il y a ceux qui, comme Denis Ducarme, son ancien challenger qui avait récolté près de 40 % des voix aux dernières élections internes, estiment qu’il ne faut pas rebattre les cartes au sommet du parti six mois avant les élections. Lancer une guerre ouverte risquerait de diviser, et donc de fragiliser, le Mouvement à une heure où toutes les équipes devraient travailler de concert.

Georges-Louis Bouchez a lui-même plusieurs fois déclaré que c’était aux membres de choisir. Si les militants demandent de renouveler le top, cela pourrait se faire. Le président considère néanmoins plus judicieux de procéder au vote après les scrutins de 2024. Le choix de la base serait alors guidé par les résultats obtenus.

En face, il y a ceux qui craignent d’être lâchés par les autres partis “au second tour”, lorsqu’il s’agira de former des gouvernements avec des partenaires qui ont été malmenés durant ce dernier mandat. La stratégie de l’offensive permanente à l’encontre des formations concurrentes a fini par isoler le Montois. Plus aucun président de parti ne souhaiterait travailler avec lui, nous indique-t-on. Il avait bien quelques atomes crochus avec le chrétien-démocrate Sammy Mahdi, mais le récent blocage libéral ayant mené à l’éjection du projet de réforme fiscale du ministre Vincent Van Peteghem (CD&V) a quelque peu distendu les liens entre les deux leaders.

Au sein de la Vivaldi, il se chuchote d’ailleurs que cette réforme fiscale n’aurait peut-être pas capoté si Georges-Louis Bouchez n’avait pas passé son week-end à Francorchamps. Un épisode qui illustre les difficultés posées par la personnification du MR par le Montois. À force de jouer la carte de l’hyperprésidence et de concentrer l’actualité libérale sur sa personne, “Bouchez est devenu le MR et le MR est devenu Bouchez”, nous renseigne une sommité libérale. Cette incarnation n’est pas sans conséquence. Lorsque le chef des bleus dérape, c’est toute l’image du parti qui est éclaboussée.

Qui pour le faire ?

Pour avoir une chance d’être dans les exécutifs, une part des libéraux juge qu’il faut remplacer au plus vite la tête du parti. Or, c’est ici que ça coince. Si le mouvement recèle de personnalités ayant la carrure pour mener la barque libérale, aucune d’entre elles, à l’exception de Sophie Wilmès ou de Charles Michel, ne semble avoir le soutien suffisant pour affronter le président. Car si le Montois a ses détracteurs, il est également adulé par une frange plus jeune du parti.

Sophie Wilmès n’est pas disponible pour le poste et Charles Michel semble avoir une préférence pour l’international. Le nom de son petit frère a été évoqué. Contacté, Mathieu Michel coupe court : “Je ne m’exprime pas sur ce sujet”. Pierre-Yves Jeholet et Willy Borsus sont également nommés parmi les potentiels candidats. Certains pointent aussi la possibilité de faire monter un jeune plein d’avenir, comme le consensuel Adrien Dolimont ou le dynamique David Leisterh.

En réalité, personne au MR ne souhaite se lancer face à Bouchez. Si c’est un baron qui se présente et qu’il perd, il risque de ne pas être ministre lorsque le président renouvelé désignera les membres MR des gouvernements. Si c’est un outsider, Bouchez “cartonnera” très probablement avec un gros score, ce qui lui donnera plus de légitimité par la suite et n’arrangera pas forcément les pontes du parti.

Cette conjoncture explique pourquoi personne au MR ne se prononce de front sur la tenue de nouvelles élections internes, là où tous les autres partis ont déjà sécurisé cette question. “Tout le monde y pense, mais tout le monde évite d’y penser tout haut. C’est le sujet tabou. Même entre nous, on n’en parle pas”, confirme un membre important du Conseil. “On savait pourtant tous que le sujet allait revenir à la rentrée. On ne pourra pas y échapper très longtemps.”