Sœur Monica a été directrice de l'école Saint-Bavon à Gand pendant de nombreuses années et est entrée en politique en 2000, lorsqu'elle a rejoint le CD&V. Elle a été élue conseillère municipale de Gand et a ensuite siégé au Parlement flamand pour le CD&V. Elle est décédée à l'âge de 84 ans dans une maison de retraite à Lochristi.

"C'était une très grande dame", déclare l'échevine Isabelle Heyndrickx. "Elle était très croyante, mais aussi très ouverte et n'en avait jamais honte. Heyndrickx, qui n'a jamais fréquenté l'école Saint-Bavon, sait qu'en tant que directrice, elle était très connue dans tout Gand. Elle connaissait presque tous les "bleus" (le surnom des élèves de l'école Saint-Bavon) par leur nom, même si elle dirigeait l'une des plus grandes écoles de Gand. Par la suite, elle a poursuivi son engagement social en politique".

Heydrickx décrit sa camarade de parti comme une personne ardente. "Les gens étaient toujours au centre de ses préoccupations et elle savait toujours faire passer son message de manière rationnelle. Elle n'avait jamais honte et c'était une belle personne qui défendait ses idéaux".

Monica Van Kerrebroeck a siégé deux fois au conseil communal de Gand, entre 2000 et 2012, et une fois au parlement flamand, entre 2004 et 2009. En 2012, elle figurait toujours sur la liste du conseil municipal en tant que candidate de liste, mais n'a pas repris son mandat.