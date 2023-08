Hadja Lahbib en route vers le Caucase sur fond de vives tensions entre Erevan et Bakou

La région connaît de vives tensions depuis l'automne 2020, quand l'Azerbaïdjan a repris à l'Arménie, après six semaines de conflit, le contrôle du Haut-Karabakh (Nagorny Karabakh), région située en territoire azéri et peuplée très majoritairement d'Arméniens. Les préoccupations de la communauté internationale se portent actuellement sur le corridor de Latchine reliant l'enclave à l'Arménie et dont Bakou bloque l'accès depuis décembre au nom de motifs sécuritaires.