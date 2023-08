La pratique existe notamment au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en République tchèque, en France ou aux États-Unis. Le CD&V propose de s’en inspirer. Les chrétiens-démocrates flamands ont déposé une proposition de loi à la Chambre visant à autoriser “la prescription à l’unité d’antibiotiques, de benzodiazépines et d’opioïdes pour limiter la surconsommation et le surdosage de ces médicaments”. Selon la Cour des comptes, cette mesure permettrait à l’Inami (l’assurance maladie invalidité) d’économiser jusqu’à 17,3 millions d’euros par an, et aux patients jusqu’à 4,1 millions. Par ailleurs, la mesure serait bonne pour la santé et l’environnement.

”En Belgique, contextualise la Cour des comptes dans un avis du 9 août transmis à la Chambre, lorsqu’un médecin prescrit un médicament, il choisit le conditionnement (la boîte de comprimés par exemple) qui correspond le mieux à la quantité nécessaire pour le traitement de son patient. Si le conditionnement contient plus de médicaments que nécessaire, soit le patient se débarrasse des médicaments excédentaires et ce gaspillage génère un risque de pollution, donc de coûts inutiles au niveau environnemental ; soit le patient conserve ces médicaments, ce qui entraîne un risque d’automédication. Or, l’automédication aggrave le risque d’effets indésirables et donc de soins de santé supplémentaires liés à ces effets, ce qui représente des dépenses inutiles pour la sécurité sociale.”

Effets secondaires indésirables

Par exemple, la consommation inappropriée d’antibiotiques renforce les résistances des bactéries, tandis que la prise de benzodiazépines (calmants ou somnifères) aggrave le risque de suicide. Notre pays est d’autant plus exposé à ces phénomènes qu’il “figure parmi les pays où le taux de prescriptions de médicaments après une consultation médicale est le plus élevé, particulièrement les prescriptions d’antibiotiques et d’antidépresseurs”.

guillement Selon une étude française, cette pratique a diminué de 10 % le nombre de médicaments délivrés.

”Pour diminuer les risques liés à la délivrance de médicaments inutiles, la délivrance de la quantité exacte est recommandée”, pointe la Cour des comptes, qui avait déjà recommandé cette mesure dans une précédente publication, fin 2022. “Selon une étude française, cette pratique a diminué de 10 % le nombre de médicaments délivrés et elle a amélioré l’adhérence au traitement.”

La proposition de loi du CD&V vise donc à rendre obligatoire la mention de la quantité nécessaire lors d’une prescription d’antibiotiques ou de médicaments psychoactifs (benzodiazépines et opioïdes). Le patient aurait la garantie de recevoir une copie de la notice. Enfin, une allocation forfaitaire serait accordée aux pharmaciens d’officine lors de la délivrance à l’unité. Le montant de l’allocation serait déterminé par arrêté royal.

Une compensation pour le pharmacien

Pourquoi cette allocation ? “La délivrance d’un médicament à l’unité à un patient qui se présente en officine entraîne un travail supplémentaire, puisque le pharmacien doit extraire du conditionnement et donner au patient la quantité exacte qui est prescrite, explique la Cour. Il doit aussi lui donner une copie de la notice du médicament.”

”L’allocation forfaitaire pour le pharmacien est la seule dépense supplémentaire (à charge de l’Inami, NdlR) prévue par la proposition de loi. Elle s’ajouterait au prix des médicaments.”

Si l'allocation forfaitaire du pharmacien atteint ou dépasse 2,2 euros, le coût à charge tant du patient que de l'Inami augmente.

Pour déterminer l’effet budgétaire de la mesure, la Cour des comptes a calculé la différence entre l’économie générée par la diminution de 10 % (sur base du cas français) du nombre de médicaments prescrits (antibiotiques et médicaments psychoactifs) et l’allocation forfaitaire pour les pharmaciens. Si cette allocation est de 1 euro, comme en France, l’économie s’établit à 17,3 millions d’euros par an pour les caisses de l’État et 4,1 millions pour les patients. Si l’allocation atteint ou dépasse 2,2 euros, le coût à charge tant du patient que de l’Inami augmente.

Enfin, conclut la Cour des comptes, “cette estimation ne tient pas compte des gains indirects pour la sécurité sociale liés à l’amélioration de la santé de la population à la suite d’une diminution de la consommation inutile de médicaments, de la diminution du taux de suicide liée à une accessibilité moindre des médicaments létaux et des gains liés à une diminution de la pollution de l’environnement”.