"Cela va de mal en pis": Groen, Ecolo et le PS réclament une commission d’urgence sur la gare du Midi

La situation d’insécurité à la gare du midi a agité l’actualité de ces dernières semaines en Région bruxelloise, mais aussi en Flandre et en Wallonie. Les riverains, les autorités locales et la SNCB, via sa CEO Sophie Dutordoir, ont réclamé dès la semaine dernière des actions rapides.

Lundi soir, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) s'est saisi de la question et a organisé une réunion avec plusieurs cabinets fédéraux, les bourgmestres d’Anderlecht et de Saint-Gilles et un représentant de la Région bruxelloise.

Des parlementaires bruxellois entendent eux aussi prendre le taureau par les cornes. Groen, apprend La Libre, a introduit une demande auprès du bureau élargi du Parlement bruxellois, afin que la commission intérieure se réunisse d’urgence.

”Nous voulons réunir au plus vite la commission intérieur du Parlement bruxellois, afin qu’on puisse discuter de la situation de sécurité autour de la gare du Midi, et de la coordination de différentes forces de sécurité: la police, la Région, le Fédéral... Pour trouver au plus vite une solution”, nous indique Arnaud Verstraete, chef de groupe Groen au Parlement bruxellois.

La tenue de cette commission dépendra de l’aval du bureau élargi. L’affaire semble bien embarquée puisqu’Ecolo, le PS, et donc Groen, sont favorables à la tenue de cette réunion qui pourrait se dérouler début septembre. Cela impliquerait que les députés, alors que la rentrée parlementaire est prévue le 18 septembre, reprennent de facto le travail deux semaines plus tôt que prévu.

"La sécurité autour de la gare du Midi, et à Bruxelles en général, est essentielle. Il n’y a pas que les partis de droite qui s’en occupent."

”Sur la drogue, la violence, cela va de mal en pis à la gare du Midi. Cela pose de réelles questions sur la prise en charge de cette problématique”, reprend Arnaud Verstraete. “Actuellement, les ministres se rejettent la faute, entre Rudi Vervoort (ministre-président bruxellois, PS), Annelies Verlinden (ministre fédérale de l’Intérieur, CD&V) et Alexander De Croo (Premier ministre, Open Vld), qui essaye de prendre une initiative. Nous voulons nous s’assurer que les choses seront prises en main. Qu’on résoudra les problèmes sans les laisser traîner. La sécurité autour de la gare du Midi, et à Bruxelles en général, est une question essentielle. Il n’y a pas que les partis de droite qui s’en occupent. La sécurité est une condition préalable pour se sentir bien là où on vit.”

La réaction de Groen n’est pas étrangère aux multiplications, dans la presse flamande notamment, des articles relatifs à l’insécurité à la gare du Midi. Depuis l'opposition, les Engagés et le MR se sont saisis de ce thème à de multiples reprises durant les vacances. Ce mercredi, via le député Mathias Vanden Borre sur la VRT, la N-VA a appelé à un sursaut politique pour lutter contre l’insécurité entourant les gares au trafic international à Bruxelles.

Les partis progressistes souhaitent aussi donner le signal qu’ils se préoccupent de la problématique, et éviter de laisser le champ libre aux partis de droite et d’extrême droite pour exploiter le sujet. Mais aussi, éviter de prendre le valet noir dans ce qui s'annonce comme une thématique électorale importante.

guillement "L'organisation de cette commission permettra d’identifier la responsabilités de chacun dans ce dossier. Ce qui se passe à la gare du Midi et du Nord est le résultat d’un manque d’investissement du pouvoir fédéral dans la police."

”Le PS va soutenir la demande de Groen. L’organisation de cette commission permettra aussi d’identifier et de pointer la responsabilité de chacun dans ce dossier, et de mettre les choses au clair. Cela sera aussi l’occasion de démontrer le désinvestissement du pouvoir fédéral, notamment lors du gouvernement MR/N-VA”, ajoute Ridouane Chahid, chef de groupe PS au Parlement bruxellois. “Car ce qui se passe à la gare du Midi et du Nord est le résultat d’un manque d’investissement du pouvoir fédéral dans la police. La gare du Midi est une porte d’entrée internationale. Tout comme l’aéroport national, elle doit disposer de moyens suffisants en termes de sécurité. Ce n’est pas parce que la gare se trouve à Bruxelles que le fédéral doit se désinvestir.”

