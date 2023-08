Il y a plusieurs mois, à la fin de l’année 2022, on apprenait que le Tec (transports en commun wallon) manquait de chauffeurs pour conduire ses bus. Le chiffre de 496 était avancé et il laissait craindre une réduction du service proposé par l’opérateur de transport wallon. Un comble alors que le gouvernement wallon (PS-MR-Écolo) et en particulier le ministre des Transports, Philippe Henry (Écolo), ont pour objectif de développer le réseau actuel dans le but d’encourager les citoyens à moins utiliser leur voiture. Depuis 8 mois, les choses ont évolué dans le bon sens. Le nombre de chauffeurs nécessaires pour remplir le cadre n’est plus que de 294. Un chiffre qui, si on en croit la volonté du gouvernement, devrait être réduit à zéro pour la fin de cette année. À voir.

Depuis décembre 2022, 202 nouveaux chauffeurs ont ainsi pu être engagé et formés – 153 sont opérationnels et 49 sont encore en formation. C’est en tout cas ce que le ministre Henry a expliqué à la députée MR, Caroline Cassart-Mailleux (MR) qui l’interrogeait, par écrit, sur cette problématique. Par sous région, on sait aussi que le manque de chauffeurs est le plus criant au Tec de Namur-Luxembourg (88) et pour celui de Liège-Verviers (85). Pour le reste du territoire, il manque encore 56 chauffeurs pour le Tec Charleroi, 38 pour le Tec Hainaut et 27 pour le Tec Brabant wallon.

À lire aussi

Beaucoup de candidats pour le Tec Hainaut

Pour parvenir à recruter des chauffeurs ces 8 derniers mois, plusieurs actions ont été mises en place comme cinq jobdays (journées de rencontre entre demandeurs d'emploi et entreprises) et plusieurs campagnes de communication. Une réserve de recrutement dont les chiffres ne sont pas précisés a aussi été constituée. Les personnes qui s’y trouvent devraient commencer leurs formations au mois de septembre. Précisons aussi qu’entre janvier et mai 2023, ce ne sont pas moins de 2 783 candidatures qui sont parvenues auprès de l’opérateur de transports en commun. Soit 55 % de plus qu’à la même période en 2022. Les actions menées semblent donc porter leurs fruits. C’est pour le Tec Hainaut (+ 217 %) et le Tec Charleroi (+95 %) que le nombre de candidatures a explosé cette année. Au Tec Namur-Luxembourg, on a enregistré seulement 19 % de candidats en plus qu’en 2022.

Pour l’heure, les services de bus ne sont donc pas menacés. Le ministre reconnaît néanmoins que s’il “n’existe pas de plan visant à réduire l’offre actuelle sur des lignes spécifiques, le manque de chauffeur pourrait avoir pour conséquence de décaler certains projets dans le temps ou encore que certains services soient ponctuellement non assurés en fonction des absences et du manque de personnel de réserve”. Il ajoute par contre, que pour la rentrée scolaire, tout est mis en œuvre pour que rien ne vienne la perturber. “L’enjeu est double : il s’agit d’assurer les lignes scolaires de l’offre régulière, en partie effectuée par des transporteurs privés, et les circuits de transport scolaire, entièrement réalisés par des sous-traitants. Dans les deux cas, tout est mis en place pour assurer ces services”.