Le cabinet d'Alexander De Croo s'implique dans la lutte contre les nuisances à Bruxelles-Midi

La semaine dernière, la CEO de la SNCB, Sophie Dutordoir, a adressé un courrier aux autorités fédérales, régionales et communales en leur demandant de renforcer tant la sécurité que la propreté autour de Bruxelles-Midi. Elle y plaidait pour la désignation d'une instance unique assurant la coordination entre les différents partenaires impliqués et l'installation d'un commissariat de police à Bruxelles-Midi. Selon la SNCB, la situation dans et autour de la gare est aujourd'hui "dramatique" en raison des nuisances et des incivilités.

En réponse à cette lettre, le Premier ministre Alexander De Croo a pris l'initiative lundi de réunir les différentes parties prenantes : des représentants de son cabinet ainsi que de l'Intérieur, de l'Asile et de la Migration et de la Mobilité. La Région bruxelloise et les communes d'Anderlecht et de Saint-Gilles étaient également impliquées, ainsi que la SNCB, précise Bruzz mercredi.

Le cabinet du Premier ministre joue ainsi un rôle de coordination. Les nuisances à Bruxelles-Midi constituent un problème aux multiples facettes qui doit être abordé par la coopération entre les différents niveaux de pouvoir, plaide-t-il. La première étape consistait à réunir tout le monde autour de la table.