Les sept partis de la majorité fédérale sont-ils encore capables d’obtenir un accord sur une grande réforme fiscale ? Jean-Marc Nollet, coprésident d’Écolo, le pense. “C’est difficile, c’est mal parti, mais pour moi ce n’est pas terminé, a-t-il affirmé, mercredi, sur les ondes de Bel-RTL. Les écologistes vont continuer à se battre pour, dans le cadre du budget 2024, obtenir en tout cas une partie de la réforme fiscale, avec comme proposition centrale l’augmentation des bas et moyens salaires.”

On se souviendra de l’été meurtrier qu’a vécu la Vivaldi sur le plan fiscal. Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), avait voulu arracher un compromis ambitieux à ses partenaires de coalition. Mais tout avait capoté, une nouvelle fois. Dans un dossier aussi idéologique, allier le point de vue de l’aile gauche et de l’aile libérale du gouvernement De Croo relève de la gageure. Après l’échec de juillet, constatant qu’aucun deal fiscal n’était possible sans grever les finances publiques, le Premier ministre lui-même semblait vouloir tourner la page. Pour Alexander De Croo, les efforts doivent désormais se concentrer sur le rééquilibrage des comptes de l’État fédéral. Plus politiquement, le Premier ministre n’a pas envie de relancer des discussions qui aboutiront probablement à une nouvelle impasse… Inutile d’étaler les désaccords vivaldiens à quelques mois des élections.

Rien n’est jamais tout noir ni tout blanc… Lors du conclave d’octobre destiné à boucler le budget 2024, des éléments du projet fiscal de Vincent Van Peteghem pourraient tout de même être validés, pour peu qu’ils ne creusent pas le déficit. Mais cette perspective n’arrange pas le ministre CD&V : paradoxalement, faire passer au compte-gouttes certaines idées proposées par le cabinet des Finances hypothèque, en le vidant de sa substance, un éventuel futur accord global. D’autant plus que certaines mesures telles que la réforme des droits d’auteur et celle des droits d’accises sont déjà passées, alors qu’elles auraient pu intégrer une évolution plus importante.

Le CD&V craint un “bric-à-brac”

Au siège des chrétiens-démocrates flamands, on reste d’ailleurs très prudent à l’égard de la proposition de Jean-Marc Nollet. Reprendre les négociations pour une grande réforme fiscale ? D’accord, mais pas à n’importe quel prix. “Si une réforme fiscale devait être renégociée, il s’agirait pour nous d’une réforme sérieuse, pas un bric-à-brac, explique le directeur de la communication du président Sammy Mahdi. Et cette réforme concernerait aussi la classe moyenne. Nollet et les Verts veulent une réforme fiscale qui ne profite qu’aux salaires les plus bas mais, pour le CD&V, une réforme fiscale doit profiter à tous les travailleurs. Nous ne voulons pas discuter d’une sélection de certaines mesures qui ne feraient que coûter plus cher au contribuable à long terme.”

Vincent Van Peteghem (CD&V) a été très déçu cet été lorsque ses partenaires au sein du gouvernement fédéral n'ont pu aboutir à un accord au sujet de la réforme fiscale. ©DLE

Le MR reste sur sa ligne

Du côté du MR, le vice-Premier ministre David Clarinval reste sur sa ligne (bleue) : il n’est pas opposé en principe à une réforme fiscale mais exige qu’elle prenne davantage en compte les intérêts des travailleurs indépendants et des entreprises, tout en réduisant les dépenses. Pour le libéral, la création d’emplois devra également être au cœur de la réflexion. En juillet, il avait rejeté pour ces motifs l’épure proposée par Vincent Van Peteghem. Toutefois, dans une interview estivale accordée à La Libre, David Clarinval proposait de poursuivre les discussions lors du conclave d’octobre. “Si on a un accord équilibré, on devrait pouvoir créer 15 000 emplois supplémentaires, en plus de ceux qui sont créés naturellement sur une année (entre 40 et 50 000, NdlR)”, expliquait le chef de file MR au fédéral.

Les socialistes se méfient

Et le PS ? Paul Magnette, le président des socialistes, avait déclaré à La Libre que “si les libéraux ne veulent pas faire de réforme fiscale, le gouvernement sera en état de mort clinique en juin”. Quelques semaines après cette échéance, un maigre espoir subsiste. Le vice-Premier ministre PS, Pierre-Yves Dermagne, reste ouvert à la négociation mais pose ses conditions face aux exigences de l’aile droite de la majorité. “On souhaite toujours une réforme fiscale, explique le porte-parole de Pierre-Yves Dermagne. Par contre, il ne sera utile de recommencer à travailler que si l’ensemble des partenaires acceptent de respecter les balises posées dans l’accord de gouvernement, avec un tax shift budgétairement neutre (donc, pour le PS, pas question d’une baisse d’impôt unilatérale, NdlR).” Pour les socialistes, si la réforme fiscale devait revenir en kern, il faudra aussi respecter les mesures considérées comme acquises. En particulier, le principe d’un gain mensuel de 58 euros net au niveau du salaire minimum.

CD&V, PS, MR… On le voit, dans cette guerre de tranchées, chaque formation politique campe sur ses positions, celles défendues depuis des mois déjà. L’introuvable grande réforme fiscale devrait le rester encore longtemps…