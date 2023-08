PSA Belgique travaille à la modernisation du Terminal Europa. L'objectif est de construire un terminal efficace et durable, capable d'accueillir les méga-navires les plus modernes et de contribuer à la transition vers un port neutre d'un point de vue climatique. Le terminal sera pleinement opérationnel d'ici 2032.

Selon le CEO de l'entreprise Cameron Thorpe, "les émissions totales seront réduites de 50%. Nous augmenterons la capacité du terminal de plus de 50%, sans utiliser davantage de terrain. Nous utiliserons les installations existantes, mais les réaménagerons complètement. Le nouveau terminal sera donc beaucoup plus efficace."

M. Thorpe a aussi souligné qu'il était essentiel de développer le transport ferroviaire de marchandises dans le port d'Anvers. La pénurie de main d'œuvre a aussi été évoquée.

Le secrétaire d'État a qualifié le projet de "particulièrement impressionnant". Nicole de Moor a détaillé le projet visant à activer les demandeurs d'asile. "Faire travailler les nouveaux arrivants est l'une de mes priorités. De nombreux demandeurs d'asile à Anvers travaillent aujourd'hui dans le port", a-t-elle rappelé.