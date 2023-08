Pour permettre aux personnes porteuses d’un handicap de travailler dans la fonction publique, différentes mesures ont été prises au cours de ces dernières années. On apprenait au début du mois de juillet dans un rapport d’évaluation pour l’année 2022 publié par la CARPH (commission d’accompagnement pour le recrutement des personnes avec un handicap) que le fédéral ne remplissait pas ses engagements. En effet, il apparaît que le taux d’emploi des personnes en situation de handicap dans l’administration fédérale était de 1,09 %, un chiffre. Un chiffre stable par rapport à l’année précédente mais qui ne répond pas à l’objectif fixé qui est de 3 %.

En Wallonie, le taux d’emplois occupés par des personnes atteintes de handicap est fixé à 2,5 %. Le député socialiste, Philippe Courard s’inquiétait il y a peu auprès de la ministre wallonne de la Fonction publique, Valérie De Bue (MR), des chiffres wallons en la matière. Et les nouvelles sont plutôt bonnes puisque la Wallonie atteint largement l’objectif de 2,5 %. On compte, en effet, 337 personnes porteuses d’un handicap qui travaillent pour le SPW (service public de Wallonie) sur un total de 10 523 agents. Soit un taux d’emploi de 3,2 %, largement au-dessus de celui que s’était fixé la Wallonie mais aussi de celui du fédéral.

Des taux qui dépassent les 3%

Dans les différentes directions générales du SPW, le meilleur élève est le SPW IAS (action sociale) avec un taux de 3,9 %, suivi du SPW EER (économie, emploi et recherche) avec un taux de 3,65 % et du Secrétariat général avec un taux de 3,58 %. Bien entendu, tous les métiers de la fonction publique wallonne ne peuvent pas être pourvus par une personne atteinte d’un handicap.

Le même exercice a été effectué pour les UAP (parastataux) et on constate que la tendance est la même à l’exception de quelques structures qui sont loin du compte. Pointons néanmoins, le CGT (commissariat général au Tourisme) qui fait figure de très bon élève avec un taux d’emplois de personnes atteintes de handicap qui dépasse les 7 %. En second lieu, on trouve la Société wallonne du logement avec un taux dépassant les 4 %. Quant à l’Aviq, l’organisme public qui s’occupe notamment de l’intégration des personnes handicapées, elle frôle les 4 %.

Rappelons que le Code de la Fonction publique wallonne prévoit que cinq pour cent des recrutements sont réservés à des personnes handicapées aussi longtemps que le pourcentage d’occupation n’est pas atteint. “Depuis 2017, ce pourcentage est atteint au Service public de Wallonie, ainsi que dans la plupart des UAP soumises au Code de la fonction publique wallonne. Aussi, il n’a plus été nécessaire, dans la fonction publique wallonne, d’adopter de mesure particulière pour stimuler le taux d’emploi de personnes porteuses d’un handicap. Néanmoins, les candidats porteurs d’un handicap continuent à bénéficier d’une adaptation raisonnable de la procédure de sélection s’ils en font la demande et chaque aménagement proposé s’est adapté au cas par cas”, a ainsi expliqué la ministre Valérie De Bue.