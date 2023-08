”La maîtrise de la langue constitue un paramètre important pour garantir l’excellence et la sécurité des soins”, clame la N-VA. Elle vient de déposer une proposition de loi à la Chambre “en vue d’imposer des connaissances linguistiques actives aux praticiens des professions médicales”.

La problématique vit beaucoup en Flandre. On apprenait en début de semaine que plus de 10 000 médecins étrangers travaillent en Belgique. Ce nombre a plus que doublé en onze ans, écrivaient Het Laatste Nieuws et De Morgen sur base de chiffres de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques).

guillement "En Région bruxelloise, tout professionnel des soins de santé devra pouvoir apporter la preuve d’une connaissance linguistique tant du français que du néerlandais."

Au début des années 2000, seuls 4 médecins sur 100 étaient formés à l’étranger. Ils sont désormais 14 sur 100. Le problème, selon Dirk Devroey, médecin généraliste et professeur à la VUB, c’est que beaucoup d’entre eux maîtrisent mal le néerlandais, notamment ceux issus d’Europe de l’Est (surtout de Roumanie) et d’Afrique. Le Pr Devroey préconisait non seulement d’augmenter le quota d’étudiants belges en médecine, mais aussi d’instaurer un test linguistique pour les médecins étrangers.

À lire aussi

Une seule langue à Bruxelles

Il existe déjà des législations linguistiques allant en ce sens, mais elles pourraient mieux fonctionner, a admis lundi le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit). Il a indiqué avoir demandé en juin à son administration de préparer des modifications réglementaires afin d’exiger des prestataires de soins qu’ils connaissent l’une des langues nationales belges. Les réglementations européennes doivent être prises en compte. Dès lors, a ajouté le ministre, les prestataires ne devront connaître qu’une seule des trois langues nationales. Cela signifie que la connaissance conjointe du français et du néerlandais ne sera pas exigée pour exercer dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

La N-VA voudrait aller plus loin. En vertu de la Constitution, les autorités ne peuvent pas réglementer l’emploi des langues dans la relation entre le patient et le prestataire de soins. La liberté linguistique prévaut. Mais elles peuvent exiger des prestataires de soins qu’ils aient des connaissances linguistiques minimales. C’est à ce niveau qu’entend jouer la N-VA.

Frieda Gijbels, députée fédrale N-VA, première signataire de la proposition de loi déposée par son parti. ©PRE

”Il est […] clair que le cadre juridique actuel […] n’est en aucun cas suffisant […] pour garantir le caractère adéquat des compétences linguistiques des prestataires de soins de santé dans notre pays”. La proposition de loi que la N-VA a déposée “vise à remédier à cette situation”.

La Commission de contrôle veillera

”Concrètement, développe le parti, nous instaurons […] une exigence en matière de connaissances linguistiques pour les personnes qui exercent une profession médicale : une connaissance active de la langue devient une condition pour l’exercice d’une profession des soins de santé. Les personnes concernées devront avoir une connaissance active de la langue officielle ou des langues officielles du lieu où elles exercent leurs activités médicales […], quelle que soit leur nationalité ou la nationalité de leur diplôme. La Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé […] sera habilitée à contrôler ces connaissances linguistiques.”

En Région bruxelloise, “cela signifiera concrètement que tout professionnel des soins de santé devra pouvoir apporter la preuve d’une connaissance linguistique (...) tant du français que du néerlandais", précise la N-VA. Le parti de Bart De Wever n’a jamais caché sa volonté d’imposer le bilinguisme aux médecins exerçant à Bruxelles. Elle tape à nouveau sur le clou.