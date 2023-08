Le ministre de la Justice doit-il être incriminé suite aux trois invités ivres qui ont uriné sur un combi de police durant sa soirée d'anniversaire le 14 août dernier ? Pour le syndicat de police SNPS, la réponse est oui. Pour rappel, selon la presse flamande, les invités ont uriné sur un combi de police chargé d'assurer la surveillance du ministre Van Quickenborne. Le parquet confirme que contrairement à ce qui a initialement été annoncé, le ministre n'était pas présent au moment des faits.

Malgré cela, Thierry Bellin, secrétaire général du syndicat policier SNPS, estime que sa responsabilité est entachée. "Je tiens à manifester tout notre dégoût concernant cet incident. Cela fait des mois que la police protège le ministre contre un projet d'enlèvement et dans le même temps, ses proches urinent sur un véhicule de police. C'est tout simplement inacceptable. Sa démission est la moindre des choses d'autant qu'il a déjà menti devant la chambre concernant l'accord sectoriel de la ministre Verlinden avec les policiers alors qu'il était co-président du comité de négociation et était donc au courant de cet accord. Cela commence à faire beaucoup et s'il a un peu d'honneur, il doit faire un pas de côté", dégaine-t-il.

"Pendant des décennies, le combi de police a été considéré comme l'émanation du métier de policier. Le symbole par excellence. L'accélérateur est automatiquement relâché à la vue d'un combi, c'est ancré dans notre culture. Automatiquement, l'incrédulité est remplacée par l'indignation lorsqu'un autre combi est molesté dans un sombre bidonville. Mais cette fois-ci, nous ne sommes pas dans un sombre bidonville. Non, nous sommes à Courtrai, la ville natale de notre ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. Le ministre fête son cinquantième anniversaire et invite de nombreuses personnes de son entourage à célébrer ce jour heureux. Un combi de la police est toujours stationné devant sa résidence pour dissuader les malfaiteurs qui voudraient kidnapper notre John Wayne ou lui faire du mal. Après tout, selon les médias, notre combattant du crime est le meilleur flic du pays dans la lutte contre toutes les formes de criminalité", ajoute-t-il.

"Indépendamment de l'enquête sur ce scandale, les représentants du personnel policier considèrent qu'il s'agit d'un acte scandaleux, indigne de notre État de droit démocratique. Certains diront qu'il s'agit de personnes qui sont dépassées par les événements et qui commettent un acte stupide. Nous soutenons qu'il s'agit d'une moquerie à l'égard de notre police, non pas d'un coup de gueule mais plutôt d'un coup de poing à l'encontre de nos policiers", poursuit-il. "Un acte de manque de respect pour les dames et les messieurs en uniforme qui font de leur mieux chaque jour pour garder les rues de Courtrai et, par extension, de tout le pays propres."

Le cabinet de l'élu Open Vld informe que le ministre lui-même n'était pas présent lors des événements et qu'il "désapprouve évidemment fortement" ce comportement. "Si la police a procédé à des constatations, elles doivent faire l'objet d'un suivi", affirmait-il ce mercredi soir.