Dans quelques semaines, il y aura déjà un an que l’affaire dite du greffier du Parlement wallon a démarré. Frédéric Janssens avait été suspendu à l’époque pour une période de six mois. Une suspension confirmée pour six nouveaux mois en mars 2023. Normalement cette suspension s’achève mi-septembre. Entretemps, l’enquête judiciaire a démarré et le bureau du Parlement wallon a, en parallèle, entamé une procédure disciplinaire à l’égard de son haut fonctionnaire.

Pour rappel, il est reproché plusieurs choses au greffier en titre. La première concerne une quinzaine de plaintes pour harcèlement déposée auprès de l’auditorat du travail de Namur. La seconde vise les marchés publics passés dans le cadre de la construction de l’extension du Parlement wallon – là aussi une procédure judiciaire est ouverte. Rappelons qu’on est passé de 10 millions d’euros annoncés à plus de 40 millions de coûts réels.

En ce qui concerne le greffier, l’enquête disciplinaire menée par le bureau du Parlement aurait dû aboutir à une nouvelle convocation de Frédéric Janssens début septembre. En effet, après avoir procédé à son audition (en compagnie de ses avocats) au début du mois de juillet, le bureau a renvoyé le PV de la rencontre au principal intéressé, le 8 août. Celui-ci a pu alors le renvoyer moyennant sans doute des modifications.

De la prudence

La suite logique ? Une sanction qui peut aller jusqu’à la révocation ou, une réintégration du greffier dans ses fonctions avec un blâme, ou une réintégration complète si les conclusions de la procédure disciplinaire ne reconnaissent pas de faute dans son chef. Les deux dernières hypothèses semblant peu probable, c’est la première qui est donc envisagée. Mais il y a un souci. L’enquête judiciaire n’avançant pas au même rythme que la procédure disciplinaire, le bureau du Parlement wallon se doit de rester prudent.

Il semble donc de plus en plus incertain de voir le bureau statuer définitivement sur le sort de Frédéric Janssens début septembre. L’hypothèse la plus probable étant dès lors une nouvelle prolongation de la suspension du greffier, dans le but de se donner un peu d’air et de voir comment avancent les choses côté judiciaire. Il est évident qu’une décision trop hâtive à l’égard de M. Janssens peut faire courir un risque au bureau. En effet, si le greffier devait être blanchi par la justice en bout de course, il serait en mesure de se retourner contre son ancien employeur.