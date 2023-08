Ils parlent le néerlandais et vivent à Bruxelles: "Quand je me rends à l'hôpital et qu'on m'adresse uniquement la parole en français ou en anglais... c'est compliqué"

Les relations entre les Flamands de Bruxelles et la Flandre, compliquées ? Rencontre avec 4 flamands qui ont appris à aimer la ville.