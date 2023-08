En Wallonie, le dernier scrutin communal a vu de nombreux élus PTB faire leur entrée dans les conseils communaux. À l’époque, le parti avait décidé de cibler une vingtaine de communes et de villes, presque essentiellement situées dans les anciens bassins industriels – même si Namur, la capitale wallonne faisait l’objet de la même stratégie. Là, où le vote socialiste, très présent par le passé, pouvait être détourné, au vu du désamour croissant d’une partie de l’électorat socialiste. Et puis, l’autre stratégie du PTB visant à infiltrer les syndicats par la base a permis au parti de se constituer une assise électorale confortable.

À lire aussi

À l’issue du scrutin, le PTB avait été convié, parfois pour rire comme à Charleroi ou à Liège ou parfois plus sérieusement comme à Herstal, à négocier les futures majorités. Tous ces palabres, plutôt courts n’ayant débouché sur rien de sérieux, le PTB s’est donc plongé dans un travail d’opposition très organisé.

Depuis cinq ans, le parti a continué à développer ses sections et à en créer de nouvelles. Nul doute que lors du prochain scrutin communal, si les sondages disent vrai, le parti présidé par Raoul Hedebouw débarquera dans de nouvelles communes et qu’il élargira encore plus son assises dans les communes où il est déjà présent. Avec quelles perspectives ? Le pouvoir ? Peut-être, si le “rapport de force” est suffisant pour lui permettre d’avoir la main et d’imposer sa vision des choses. Pour un parti politique qui se respecte, l’assise locale est probablement la plus importante pour espérer durer en politique.

Où le PTB a-t-il des chances de parvenir au pouvoir ? Presque nulle part en l’état. Sachant qu’au PS, depuis cinq ans, on n’a de cesse de dénigrer le dangereux ennemi qui attaque par la gauche avec quelques propositions qui ont l’heur de plaire aux dégoûtés de la politique et qui relèvent parfois d’un certain populisme. Il faut cependant reconnaître au PTB d’avoir contraint les socialistes à opérer un retour vers certaines idées de gauche qu’ils avaient tendance à délaisser. Néanmoins, le PS va tenter de laisser les communistes dans l’opposition tablant sur un essoufflement de leurs succès électoraux suite à leur absence systématique du pouvoir.

À lire aussi

Les petites communes périphériques

À Charleroi, Paul Magnette n’est pas certain de rempiler comme bourgmestre. C’est du moins le message qu’il fait passer dans les médias. Il restera cependant, président du PS. À ce titre, on le voit mal passer un accord avec le PTB. À moins d’y être contraint et forcé par une perte sèche en termes de voix, de son parti et de la majorité en place (PS-Écolo-Les Engagés). Mais s’il peut la reconduire, il le fera.

À Liège, Willy Demeyer, qui a pris le MR dans ses bagages en 2018 ne devrait pas non plus tendre la main au PTB, si les résultats électoraux lui permettent de choisir. À Herstal, par contre, où le PTB est présent depuis plusieurs législatures, on a tendance à dire que les choses pourraient se dérouler autrement. Frédéric Daerden, le bourgmestre en titre est aussi ministre et président de la Fédération. À ce titre, peut-il donner un signal positif par rapport au PTB que le reste de son parti conchie à chaque occasion ? On en doute.

Mais fort de son expérience au sein d’un exécutif communal à Zelzate (Flandre) associé aux élus Vooruit, le PTB a sans doute plus de chance de jouer un rôle dans des communes périphériques aux grandes villes citées plus haut. Qui sait ? Si un bourgmestre peut s’assurer de conserver son maïorat en s’associant aux élus communistes, il est possible que le PTB s’engouffre dans la brèche.