Réforme fiscale: Alexia Bertrand n'exclut pas de nouvelles négociations, "Il ne faut jamais dire jamais, mais il faut de nouveaux éléments"

Dans De Standaard, sa collègue de Groen Nadja Naji a déclaré vendredi que son parti "se battra à nouveau dans les mois à venir pour ramener la TVA sur les transports publics, les légumes et les fruits à 0 %". Une réduction de la TVA sur certains produits de base faisait partie de la réforme fiscale proposée par le ministre des finances Vincent Van Peteghem (CD&V), mais qui a été annulée le mois dernier.

La secrétaire d'Etat Alexia Bertrand a déclaré avoir lu la demande des Verts, mais souligne qu'un nouveau Conseil des ministres n'est pas à l'ordre du jour avant la semaine prochaine, où les partis au pouvoir pourront se regarder dans les yeux. Un nouveau débat sur une réforme fiscale - "qui devra bien avoir lieu un jour" - suppose que de nouveaux éléments soient mis sur la table, précise Alexia Bertrand. "Avant l'été, il y avait beaucoup trop de vetos."

"J'ai lu que certains plaidaient en faveur d'une réduction de la TVA, mais elle devra être compensée", insiste-t-elle, en insistant sur le fait que toute réforme fiscale doit être neutre sur le plan budgétaire. "Il ne faut jamais dire jamais, mais je n'ai pas entendu de nouveaux éléments.

La priorité des prochaines semaines sera le contrôle budgétaire. Alexia Bertrand a rappelé que le gouvernement devrait tenter d'atteindre 1,2 milliard d'euros, en économisant 400 millions d'euros et en cherchant 400 millions d'euros de nouvelles recettes et 400 millions d'euros de "divers". En ce qui concerne les nouvelles recettes, le gouvernement vise des impôts "qui affectent le moins possible les citoyens et la classe moyenne", a déclaré Alexia Bertrand.