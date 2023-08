Jean-Marc Nollet (Écolo) : “L’Europe doit investir pour construire des éoliennes dans les eaux extraterritoriales”

“La question est de savoir qui va payer (les investissements), lance Jean-Marc Nollet. Certains essaient de faire peser ce poids sur les épaules des citoyens. Pour moi, c’est avant tout l’État qui est responsable : 80 % du travail doit être réalisé par l’autorité publique.”

Certains penseurs écologistes radicaux estiment même qu’il faudra accepter un gouvernement plus autoritaire face à l’urgence climatique, avec la suspension de certaines libertés.

Je ne crois pas que l’organisation autoritaire de l’État soit tenable. Je crois à des changements poussés par les citoyens, comme lorsque les jeunes étaient dans la rue (lors des marches pour le climat, NdlR). Mais les citoyens adhèrent si l’État s’investit et investit. Le coût de l’inaction écologique est bien plus élevé que le coût de l’action. C’est en fait du bon sens : si on investit aujourd’hui 100 euros, demain, cela vous en rapporte 500.

Quitte à limiter les libertés des gens ?

Ce sera quoi, la liberté, dans un monde à 50 degrés à Liège, à Charleroi, à Bruxelles ? En fait, on parle de la liberté de quelques-uns, ceux qui ont des jets privés et qui peuvent se permettre de construire des bunkers. La liberté n’existe réellement pour tout le monde que lorsqu’elle est limitée : on ne fume plus aujourd’hui dans les cafés, on plafonne la vitesse à 120 km/h sur autoroutes… De même, pour le climat, on organisera aussi la société. Libertés, égalités, solidarités et habitabilité. C’est le mot d’ordre. Et en matière environnementale, les limites sont connues : elles sont données par la science. Et les écologistes sont les relais politiques de ce que les scientifiques disent sur les limites de la planète.

Chez les Républicains américains, dans les primaires actuelles, certains nient le réchauffement climatique…

Il y a effectivement une marche arrière au plus haut niveau. En 2015, j’étais à Paris au moment de la Cop21 (conférence internationale qui a fixé les objectifs mondiaux face au réchauffement climatique, NdlR). Il y a un avant et un après Paris. J’ai vu les évolutions dans les partis, dans les médias, dans l’éducation. L’enjeu, c’est désormais de changer de braquet, d’amplifier et d’accélérer la transition. Je crains ceux qui défendent les quelques-uns qui ne veulent pas qu’on porte atteinte à leur richesse, leur patrimoine, leur confort, je crains que ces mandataires politiques fassent marche arrière, oui. Au Parlement européen, lors du vote de la loi de restauration de la nature, un des deux députés européens des Engagés (NdlR : il vise Pascal Arimont, député germanophone CSP), membre du PPE (Parti populaire européen), a voté contre cette loi !

Le combat environnemental est-il un combat de la gauche face à la droite ?

C’est partiellement vrai mais ce n’est pas suffisant comme grille de lecture. Certains partis de droite veulent préserver les acquis des millionnaires. Mais la distinction se fait surtout à l’égard de l’adhésion ou non au productivisme et il existe des productivistes de gauche, voire d’extrême gauche.

Le PTB ?

Oui, sur la question de la voiture notamment. Le PTB n’a pas encore compris que l’enjeu, ce sont les transports en commun. Je vis à Charleroi et je vois que le PTB réagit de manière épidermique sur la question des parkings, par exemple. Par contre, il y a clairement un basculement chez les partis conservateurs, regroupés dans le PPE. C’est un vrai problème. C’est un enjeu pour les prochaines élections : voter Les Engagés aux élections européennes, c’est renforcer le PPE. C’est-à-dire le groupe qui a voulu bloquer la loi de restauration de la nature. En Flandre, même chose : voter CD&V, c’est voter PPE. On n’a pas besoin d’agent conservateur pour la transition écologique…

Par rapport aux solutions, le nucléaire revient à la mode car il permet d’obtenir de l’énergie sans contribuer au réchauffement climatique. Le logiciel antinucléaire d’Écolo doit-il être revu ?

Vous cherchez des énergies qui ne produisent pas de CO2 ? On en a en suffisance : l’éolien, le photovoltaïque, la biomasse durable, la géothermie, les marées… Un travail technologique doit encore être fait. Mais avec ce que le soleil procure à la Terre en deux heures, on a assez d’énergie pour la consommation mondiale d’une année.

Il n’y a ni les moyens ni la surface pour capter toute cette énergie actuellement.

Je ne dis pas que tout doit être photovoltaïque. Je dis que l’Europe peut être à 100 % en renouvelable en 2050, ce qui est l’échéance de l’accord de Paris. Les prix du renouvelable sont aujourd’hui beaucoup moins chers que ceux du nucléaire. En Belgique, nous avons dû faire un accord avec Engie et payer 1 milliard d’euros par gigawatt…

En Belgique, la surface où on peut potentiellement installer de l’éolien offshore est limitée par l’étendue de nos eaux territoriales (3 454 km²).

Nous avons triplé la capacité offshore et nous arrivons, en effet, à la limite de ce que la Belgique peut faire en zone belge. Ce sera dans le programme d’Écolo aux élections : l’Europe doit investir directement pour construire des éoliennes dans les eaux extraterritoriales. L’Europe doit devenir un opérateur énergétique. Cela permettrait d’avoir suffisamment d’éolien, de photovoltaïque, en interconnexion. L’Europe s’est créée sur la Communauté du charbon et de l’acier (Ceca) : 70 ans après, elle doit se refonder sur les énergies renouvelables.

Vous avez peu de chances d’aboutir en avançant seul dans votre coin. D’autres partis européens travaillent-ils sur ce projet éolien offshore extraterritorial ?

Oui, et on travaille aussi avec des universitaires, notamment en Flandre. On veut démontrer que le renouvelable est moins cher que le nucléaire. Ce n’est pas l’argument idéologique qui va tuer le nucléaire. C’est l’argument économique qui va le faire.