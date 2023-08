Nadia Naji, coprésidente de Groen, s’est exprimée dans De Standaard ce vendredi, estimant que “si le prochain gouvernement Vivaldi ne fonctionnait pas mieux, Groen ne serait pas obligé d’y aller”. Vous retrouvez dans ces paroles ?

Je suis parti en vacances avec une énorme déception sur l’échec de la réforme fiscale et le blocage. Je reviens avec la volonté de me battre pour obtenir au moins une revalorisation salariale pour les puéricultrices, les aides ménagères, les coiffeurs, tous ces gens qui ont des bas et moyens salaires et pour qui, 100, 200, 300 euros net, ça compte. Je me bats pour eux. Pas pour les députés ou les footballeurs qui ont des millions sur leur compte en banque. J’ai lu vendredi qu’Alexia Bertrand (secrétaire d’État au Budget, Open VLD) entrouvrait la porte à de nouvelles négociations sur la réforme fiscale. Je me dis que mon propos demandant de relancer ces négociations n’a peut-être pas été inutile. Je me battrai jusqu’au bout pour qu’on puisse au moins se concentrer sur cette revalorisation salariale. Je vois qu’il y a le risque d’un nouveau blocage. J’en appelle à ce que ce petit jeu s’arrête. Nous avons besoin d’être constructifs et d’être à l’écoute des gens qui souffrent.

À lire aussi

Êtes-vous d’accord avec la ligne du Premier ministre qui veut poursuivre l’assainissement budgétaire ?

Je différencie les investissements des dépenses courantes. Pour avoir un changement de super structures, nous avons besoin d’une capacité d’investissements. C’est l’État qui doit le faire. Je distingue cela des dépenses courantes. Il est nécessaire aussi de penser aux générations futures et de se dire que nous avons une responsabilité. Mais distinguons les investissements qui accélèrent la transition des dépenses courantes. Alors, oui, je peux jouer.

Le rappeur Médine a été déprogrammé de la fête des Solidarités après un tweet jugé par certains comme étant antisémite,. En France, une partie des verts ne voulait pas en faire de même. Les Solidarités ont bien fait ?

J’ai compris les raisons qu’ils ont invoquées (Ndlr: les organisateurs disent ne pas vouloir subir une polémique ils ne maîtrisent pas tous les paramètres).