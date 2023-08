Septembre, c’est le coup d’envoi de la rentrée. Alors que les élèves retournent en classe, les politiciens fourbissent leurs armes pour affronter l’année qui se déploie. Une année qui sera chargée politiquement puisqu’elle se soldera par de multiples élections. Pour s’y préparer, tous les partis ont prévu des rencontres (universités d’été, congrès, mise au vert…) pour revivifier les troupes.

Ces rassemblements sont l’occasion pour les partis d’affiner leur programme électoral avec leurs membres et de déterminer la ligne de conduite des mois à venir. Il faut voir ces différents événements comme des laboratoires d’où sortiront les idées communiquées ensuite au porte-à-porte ou sur les réseaux sociaux.

Ecolo fait un focus sur le climat

Les premiers à se lancer sont Ecolo avec des événements protéiformes et localisés en plusieurs lieux. Vendredi, a eu lieu Vert Pop, à Namur. Au programme, des dizaines d’ateliers, de rencontres, de débats et de visites de terrain avec des thèmes qui vont des violences policières à l’agriculture par les femmes en passant par la question de l’intelligence artificielle ou encore la sécurité sociale de l’alimentation. Le lendemain, les troupes se sont réunies à Massembre pour mieux essentialiser leur vision politique.

En 2023-2024, Ecolo se focalisera sur son “core-business”, à savoir le climat. La communication électorale du parti s’articulera selon trois axes : l’accélération de la transition écologique, le pouvoir de vivre dignement (augmentation des bas et moyens revenus) et une revitalisation de la démocratie.

Le PS ne va pas lâcher la justice sociale

Les socialistes se réuniront à Mons le 2 septembre. Les thèmes prévus pour les ateliers de cette université d’été sont ceux que l’on retrouve dans le livre du président Paul Magnette, à savoir l’alimentation de demain et la justice climatique. Deux défis auxquels le Carolo propose de répondre en taxant les grosses fortunes. C’est dans cette optique que le PS a récemment lancé une pétition à l’échelle européenne visant à faire payer plus lourdement les ultras-riches.

Au programme des socialistes, on retrouve également la protection sociale et l’emploi. “Delhaize, Mestdagh, Makro, l’externalisation (mise sous franchise, sous-traitance, etc.) est-elle un phénomène inéluctable dans le monde du travail ?”, s’interroge le parti. En filigrane, on peut y lire l’inquiétude que le parti porte pour le pouvoir d’achat.

Le MR va mettre le paquet sur la sécurité et la justice

Les libéraux se réuniront le 9 septembre aux Lacs de l’Eau d’Heure pour affiner leur connaissance des grands thèmes qu’ils défendront durant la campagne. Un point central qui a déjà commencé à éclater dans la presse est le renforcement de la sécurité et de la justice. Cet été, le président Georges-Louis Bouchez a déploré à plusieurs reprises le “laxisme” des magistrats. Le MR a également longuement critiqué la gestion de la crise autour de la gare du Midi.

Les autres thèmes qui seront débattus lors d’ateliers seront l’asile et la migration, l’enseignement (le Français Luc Ferry est attendu), le climat et l’énergie, la santé et, enfin, l’institutionnel. De façon plus transversale, les questions de pouvoir d’achat et d’emploi seront toujours abordées. Lors de cette rencontre, les Réformateurs prévoient également de présenter leur nouveau logo, fraîchement relifté pour la campagne.

DéFI veut retrouver le sens de l’État

Le parti amarante donne rendez-vous à ses troupes le lendemain à la ferme du Biéreau, à Louvain-la-Neuve. Le thème sera : “Retrouver le sens de l’État”. DéFI souhaite rendre l’État plus démocratique et plus juste. Il souhaite que cet état soit au service de ceux qui créent et entreprennent (emploi) et qu’il soit suffisamment stratège que pour être à même de relever le défi climatique.

Tout cela passe par un renforcement de l’autorité de l’état, par une fiscalité plus juste et par une justice plus forte.

Le PTB met l’accent sur le pouvoir d’achat

C’est lors de Manifiesta que le PTB espère séduire encore davantage de membres. Le festival d’extrême-gauche, qui aura lieu le 9 et le 10 septembre, comptera parmi ses invités l’humoriste Alex Vizorek, la chanteuse Axelle Red, le rappeur Frenetik ou encore le trio français L.E.J..

Le PTB ne prévoit de présenter son programme clair qu’au mois de janvier, au terme de sa Grande enquête. D’ici là, il insistera sur ses marottes : la justice fiscale, la taxation des grandes fortunes, la suppression des privilèges de la classe politique.

Climat et justice pour Les Engagés

Les Engagés préparent une réunion interparlementaire avec les cadres du mouvement le 2 et 3 septembre du côté du lac de l’Eau d’Heure pour définir les thèmes sur lesquels ils se positionneront. Mais leur grand congrès avec tous les membres aura lieu le 7 octobre à Pairi Daiza.

Dans le programme des anciens chrétiens-démocrates, la santé prend une place prépondérante, tout comme l’est la revalorisation du travail (surtout pour les bas salaires et les temps partiels). Les Engagés parlent également de ramener de l’ordre et de la justice pour tous et de lutter contre l’impunité. Enfin, ils présenteront leurs idées pour réussir la transition climatique.

Notons qu’à ces occasions, le mouvement, qui a toujours prôné une inclusion la plus ouverte possible, présentera ses nouvelles têtes de listes, piochées notamment dans la société civile. Des noms connus sont-ils attendus ? La direction du parti laisse planer le mystère.