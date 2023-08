Affaire du "pipigate": hilare, Bart De Wever vient au secours de Theo Francken

Plusieurs polémiques, baptisées “Pipigate” en référence au célèbre Watergate, ont éclaté ces derniers jours et ont mis dans l’embarras plusieurs de nos politiques. Une vidéo de Theo Francken (N-VA) s’est notamment propagée sur la Toile montrant le député visiblement en état d’ébriété tituber dans les rues de Bruxelles et uriner dans un bac à fleurs devant des passants. Le principal intéressé a avoué avoir vécu “une soirée trop arrosée, après une période lourde et stressante” l’année dernière. “C’est embarrassant. Je ne veux pas cautionner ce que j’ai fait, mais en fin de compte, je ne suis qu’un être humain”, a-t-il justifié.