Nicole de Moor suspend temporairement l'accueil des hommes seuls demandeurs d'asile: "Quel échec douloureux !"

"Ne voulant pas être en retard sur les événements, je prends d'ores et déjà la décision de réserver toutes les places disponibles aux familles avec enfants", explique Mme de Moor, citée dans le communiqué. "Le nombre élevé de demandeurs d'asile arrivés dans notre pays ces deux dernières années pèse encore sur le réseau d'accueil. Nous continuons à ouvrir de nouveaux centres, mais chacun a pu constater l'année dernière combien il est difficile de créer des places d'accueil. Je veux absolument éviter que des enfants se retrouvent à la rue."

La secrétaire d'État souligne par ailleurs le fait que la Belgique "fait plus que sa part depuis longtemps", précisant que cette année, "19.000 demandeurs d'asile se sont fait enregistrer en Belgique, contre 1.500 au Portugal, un pays dont la population est similaire à celle de la Belgique".

La secrétaire d'État dit travailler avec ses collègues européens sur un pacte sur les migrations qui réformera fondamentalement la politique européenne en matière d'asile et de migration et qui, à terme et toujours selon elle, doit permettre d'améliorer également la situation en Belgique. "Le pacte comprendra une procédure rapide aux frontières extérieures et une répartition plus équitable des demandeurs d'asile en Europe", peut-on lire dans le communiqué. Mais Mme de Moor et son cabinet soulignent que ces mesures prennent du temps et qu'elles ne porteront pas leurs fruits immédiatement.

"Quel échec douloureux !"

Theo Francken, député N-VA a déjà fustigé cette décision de la secrétaire d'Etat. "Mon quota quotidien pour octroyer l'asile n'a pas été autorisé, mais les hommes seuls ne sont plus accueillis. Quelle est la différence ?", questionne le politique flamand. Selon lui, cette "vision progressiste" arrive trop tard. "Entre-temps, le récit humain de la politique d'asile du gouvernement De Croo s'est traduit par des milliers de condamnations, des dizaines de squats, des astreintes hallucinantes et une longue liste d'attente [...] Quel échec douloureux !"