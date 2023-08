Maxime Prévot veut marquer les esprits. Le président des Engagés cherche de nouveaux visages pour occuper des places en vue sur les listes électorales dans la perspective des élections générales du 9 juin 2024 (élections fédérales, régionales et européennes). La Libre apprend à très bonnes sources que le Namurois a proposé à Hakima Darhmouch la tête de liste fédérale à Bruxelles. L’ancienne présentatrice du JT de RTL-TVI a cependant décliné l’offre.

Joints par La Libre, Maxime Prévot et Hakima Darhmouch n’ont pas souhaité commenter l’information. L’ancienne journaliste, également passée par la RTBF, a déjà plusieurs fois été convoitée par des partis politiques. Si elle fut attachée de presse de Louis Michel (MR), lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères, elle a cependant toujours refusé de figurer sur une liste électorale. Elle n’a visiblement pas dévié de cette ligne et entend poursuivre ses projets chez akkanto, le bureau de conseil en communication pour lequel elle travaille.

Hakima Darhmouch est partner chez akkanto. ©akkanto

Des pioches dans la petite lucarne

À chaque élection, les partis essayent d’attirer sur leurs listes des personnalités médiatiques, susceptibles de séduire largement les électeurs. Les pioches dans le sérail télévisuel ne sont pas rares. La dernière en date, c’est Michel De Maegd (qui a également présenté le JT de RTL), devenu député fédéral MR en 2019. Avant lui, il y a notamment eu Anne Delvaux (RTBF) au CDH, Olivier Maroy (RTBF) et Florence Reuter (RTL) au MR, ou encore Josy Dubié et Jean-Claude Defossé (tous deux RTBF) chez Écolo.

Parmi les autres noms qui trottent dans la tête de Maxime Prévot pour occuper cette position, il y aurait celui de l’ancienne juge d’instruction Anne Gruwez.

Dans le cas des Engagés, deux autres mécaniques entrent en jeu. D’abord, Les Engagés, nés de la refondation du CDH, se présentent comme un mouvement politique participatif et citoyen. Il est logique de traduire cette ambition sur les listes électorales en faisant émerger des personnes issues de la société civile. Yvan Verougstraete, fondateur de la chaîne de parapharmacies Medi-Market, est ainsi devenu vice-président des Engagés et sera l’une des têtes de gondole de son parti aux élections.

Le stratego bruxellois

La seconde mécanique relève de la stratégie électorale. À Bruxelles, chaque parti doit désigner deux têtes de liste : l’une à la Région, l’autre au fédéral. Chez Les Engagés, le député régional Christophe De Beukelaer devrait être tête de liste pour le Parlement bruxellois. Pour la Chambre des représentants, Maxime Prévot souhaiterait trouver une femme issue de la société civile. C’est dans ce contexte que le nom d’Hakima Darhmouch a émergé. Elle est en plus issue de l’immigration, ce qui pèse dans l’arène politique bruxelloise.

Parmi les autres noms qui trottent dans la tête de Maxime Prévot pour occuper cette position, il y aurait celui de l’ancienne juge d’instruction Anne Gruwez. Cette dernière fait néanmoins savoir à La Libre qu’elle n’a pas (ou pas encore) été contactée par M. Prévot. Et quand bien même elle le serait, elle refuserait la proposition. “Il est inenvisageable que je me présente, et ce, pour deux raisons. Un : je reste magistrate suppléante et, à ce titre, ma déontologie ne me permet pas de m’engager en politique. Et deux : nous sommes en gérontocratie ou quoi… ? Ils n’ont rien de mieux à faire que de racler les fonds de casseroles ?”, lâche Mme Gruwez, 67 ans, dans son style désopilant.

L'ancienne juge d'instruction Anne Gruwez avait fait l'objet d'un documentaire, "Ni juge ni soumise". ©Ennio Cameriere

Bref, la piste ne mènera nulle part. Si Maxime Prévot parvient à trouver sa perle rare, Yvan Verougstraete devrait prendre la tête de liste à l’Europe. À défaut, c’est sans doute lui qui tirera la liste fédérale à Bruxelles.