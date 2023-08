Le bureau du Parlement wallon qui s’est réuni mardi matin pour discuter de la situation de Frédéric Janssens, le greffier suspendu de ses fonctions depuis presqu’un an, a décidé de prolonger la suspension de celui-ci pour six mois. En effet, alors qu’on pouvait attendre la fin de la procédure disciplinaire (entamée en juillet) à l’égard du haut fonctionnaire, le bureau a décidé de se contenter d’une prolongation de la suspension comme La Libre l’annonçait déjà la semaine dernière.

C’est le PTB qui a confirmé la prolongation de cette suspension via un communiqué de presse tombé en milieu d’après-midi alors que le président du Parlement, André Frédéric (PS) restait mutique sur une éventuelle décision prise par le bureau. Rappelons que le bureau préfère lever le pied sur la procédure disciplinaire tant que la double procédure judiciaire (faits de harcèlement et passations de marchés publics) en cours à l’encontre du greffier n’est pas plus avancée. De son côté, le PTB qui siège dans l’opposition dénonce “une rallonge de la période d’incertitude” au détriment du personnel du greffe.