"Le scénario catastrophe absolu": De Wever évoque les prochaines élections

"J'aurais préféré que cette alliance soit conclue avant 2024, mais la Vivaldi y fait obstacle", a-t-il déclaré. "Avec l'aile droite de l'Open VLD et du CD&V, nous pouvons former un parti populaire large et conservateur qui atteindra 40 % en Flandre, les doigts dans les poches", affirme-t-il. "Je n'ai pas du tout envie d'aller plus loin et de former un gouvernement flamand avec quatre partenaires. Je vais tout faire - tout ! - pour que cela n'arrive pas".

Plusieurs médias ont évoqué la possibilité d'une alliance de la N-VA avec la liste Dedecker et le soutien tacite du Vlaams Belang, mais cela n'est pas du tout du goût de De Wever. Une telle rupture du cordon sanitaire est "le chemin le plus court vers la Vivaldi II", a confié à ce sujet le président de la N-VA à Humo. "Le Vlaams Belang est l'assurance-vie des francophones. Le mélanome de la Flandre. L'extrême droite est active depuis les années 1920 et son bilan n'est constitué que de pages noires d'encre".

Si De Wever affirme se méfier d'une déclaration unilatérale d'indépendance de la Flandre, il croit en une réforme de l'État qui ferait de la Belgique un pays confédéral. "La Wallonie et Bruxelles sont virtuellement en faillite. Les francophones ont besoin d'argent. C'est là que se trouve l'opportunité. Mais les partis politiques flamands doivent alors former un front. Cela ne se fera que si nous devenons le plus grand parti et que nous obtenons le droit d'initiative".