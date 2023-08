Permettre à des Wallonnes et des Wallons tirés au sort de siéger au sein d'une commission du Parlement wallon aux côtés de 10 députés et de participer ainsi à la prise de décision politique. Voilà l'idée générale des commissions délibératives dont les grands principes ont été voté en 2020 et pour lesquels le Parlement a lancé le processus de tirage au sort avant cet été. La première commission est sur les rails. Elle devra se pencher sur la possibilité de mettre en place en Wallonie un dialogue permanent entre citoyens et politiques, comme cela se fait déjà en Communauté germanophone. Une commisison délibérative qui enterrera peut-être le principe des commissions délibératives.

Trois mille personnes résidant en Wallonie ont donc été tirées au sort. Un courrier leur a été envoyé au début de l'été. On pouvait craindre qu'en cette période de vacances, ils soient peu nombreux à se manifester. Et pourtant, les Wallons ont, semble-t-il, répondu présents puisque "382 réponses positives sont parvenues au Parlement, soit 12, 7% de répondants. Il faut savoir qu'à Bruxelles, où il existe aussi des commissions délibératives, en général, ils reçoivent entre 7 et 9% de réponses positives. Je n'ai donc pas peur de dire que je suis très content. En plus, nous n'avons pas reçu de mails avec des grossieretés et ça, c'est bien aussi", explique André Frédéric (PS), le président du Parlement wallon.

La décision et pas la constitution

Une interrogation cependant: cette commission respecte-t-elle le règlement des commissions délibératives voté en 2020 ? En effet, en son article 130 bis, le règlement stipule qu'"Aucune commission délibérative ne peut être constituée dans un délai de neuf mois précédant la date des élections relatives au renouvellement du Parlement". Or, nous voterons le 9 juin, la commission devrait donc être constituée pour le 9 septembre au plus tard, soit dans une dizaine de jours, un délai qui paraît très court... trop court même. Selon le président du Parlement, il n'y a aucun problème. "C'est la décision de la constituer qui compte et non la constitution de la commission", précise-t-il. L'avenir le dira.

Quelle est la prochaine étape alors ? Le président du Parlement wallon explique que les courriers renvoyés par les 382 répondants vont être analysés, "pour vérifier que tous ceux qui ont répondu font bien partie des 3 000 qui ont été tiré au sort". Ensuite, un nouveau tirage au sort des trente citoyens qui siégeront aux côtés des dix députés de la Commission des Affaires générales, aura lieu. Un tirage au sort qui sera effectué par le comité d'accompagnement composé d'universitaires. "Ce tirage au sort doit garantir une certaine représentativité, il sera basé sur des critères d'âge, de sexe, de niveau de formation et de répartition géographique", explique encore André Frédéric. Trente suppléants seront aussi tirés au sort suivant ces mêmes critères. "J'ai bon espoir que les réunions de la commission délibérative commencent fin octobre, début novembre". La commisison devra se réunir au moins quatre fois pour voter des recommandations qui seront ensuite envoyées vers les commissions adéquates et la conférence des présidents puis vers la séance plénière. André Frédéric espère que tout sera cloturé fin mars ou mi avril.