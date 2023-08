Le gouvernement bruxellois effectuera officiellement sa rentrée politique ce jeudi 31 août. Une réunion de gouvernement réunira les ministres pour se pencher essentiellement sur la question de la sécurité à la gare du Midi, et la manière de se régler par rapport à l'attitude adoptée par le niveau fédéral. Les membres du gouvernement bruxellois devront avoir un débat global sur la situation et sur les compétences de la Région en matière de sécurité et de prévention mais aussi de mobilité (STIB), de social et de santé (sans-abrismes, précarité, présence de toxicomanes etc.).

Ce gouvernement, prévu initialement de manière électronique, se déroulera finalement en présentiel. L’actualité de ces derniers jours a, il est vrai, été particulièrement sensible.

Une réunion réclamée par Bernard Clerfayt et Alain Maron

”C’est une bonne chose, mais on aurait dû recevoir une telle convocation il y a 6 mois”, nous glisse une source gouvernementale. La demande initiale de réunir un gouvernement sur ce thème n'émane pas de Rudi Vervoort, selon nos informations, mais de Bernard Clerfayt (Défi), ministre de l'Emploi et d'Alain Maron (Ecolo), ministre de l'Environnement.

Depuis quelques semaines, la question de la sécurité dans et aux abords de cette gare internationale a pris une ampleur inédite. Les niveaux bruxellois et fédéraux n’ont eu de cesse de se renvoyer la balle et la responsabilité.

Cette réunion intervient en effet après plusieurs critiques politiques du MR, mais aussi de la N-VA et des Engagés, qui ont dénoncé l’inertie de Rudi Vervoort (PS) et de son gouvernement dans ce dossier.

Côté bruxellois, en revanche, on dénonce notamment le désinvestissement du Fédéral, sous le précédent gouvernement MR/N-VA, dans la police.

En dépit de sa discrétion médiatique, il serait cependant faux de dire que le ministre-Président bruxellois est resté inactif sur le front de la gare du Midi. Des contacts ont eu lieu entre les autorités fédérales et le cabinet du ministre-président bruxellois. Et ces contacts ont débouché sur des collaborations plus étroites et sur l’implication formelle du Centre de Crise, qui évalue notamment l’action policière de grande ampleur qui s’est tenue ce week-end à la gare du Midi.

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) sera par ailleurs auditionné le 12 septembre devant la commission Affaires intérieures du Parlement bruxellois au sujet de l’insécurité dans et autour de la gare du Midi. Les verts, le PS ainsi que l’opposition N-VA et Belang avaient en effet réclamé dès le 23 août la tenue d’une réunion extraordinaire “aussi vite que possible”.