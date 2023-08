L'idée de Di Rupo fait pschitt: "Une recette du passé"

"Cela revient à une régularisation sur la base du travail, et c'est une recette du passé qui, clairement, n'a pas fonctionné. Une politique migratoire doit être conséquente. Ceux qui peuvent rester doivent avoir la chance d'être activés sur le marché du travail. Ceux qui ne reçoivent pas de droit de séjour doivent repartir chez eux. La régularisation humanitaire constitue une exception pour les personnes vulnérables. Pour ceux qui veulent venir travailler, c'est possible mais d'une manière légale. Unissons nos forces pour mettre à l'emploi les gens qui séjournent ici légalement", a-t-elle déclaré.

De Croo réagit également

Le Premier ministre Alexander De Croo a également réagi de son côté et veut privilégier l'activation des demandeurs d'emploi en Belgique avant d'envisager le recours à des personnes sans-papiers pour pourvoir les métiers en pénurie. "Honnêtement, si je regarde le niveau de chômage dans certaines parties du pays -et le chômage est quand même plus élevé en Région wallonne que dans d'autres Régions- je pense que la première priorité est d'activer nos chômeurs. Activons d'abord nos chômeurs et regardons après si nous avons besoin d'autres sources de main d'œuvre", a expliqué M. De Croo, interrogé par LN24.

A noter que le président du MR Georges-Louis Bouchez a lui aussi rejeté l'idée de Di Rupo. “Le traitement de l’emploi par la gauche est hallucinant”, a-t-il déclaré sur LN24.