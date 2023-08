Un déploiement policier impressionnant, en forme d’opération coup de poing, a été mené à la gare du Midi samedi dernier, à l’initiative de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V).

Une nouvelle opération policière de grande ampleur aura lieu ce jeudi, apprend La Libre. Elle suscite d’ailleurs une certaine inquiétude auprès des travailleurs du secteur social. “L’opération policière, prise à l’initiative du Fédéral, est en effet prévue demain. Je ne suis pas associé à cette opération”, nous confirme Jean Spinette (PS), bourgmestre de Saint-Gilles. “Les collectifs d’aides aux migrants se mobilisent car il y a une certaine inquiétude. Ils veulent notamment éviter qu’il y ait la confiscation des affaires des SDF présents sur le site.”

À lire aussi

Une soixantaine de personnes ont été interpellées lors de la précédente opération, dont une écrasante majorité l’a été pour séjour illégal en Belgique. “On doit prendre une décision négative ou positive mais on ne peut pas laisser ces personnes dans un no mans land”, ajoute le bourgmestre de Saint-Gilles.