Suspension de l'accueil des hommes seuls : la Commission européenne se mêle de la situation

"La Commission est consciente de la situation difficile des centres d'accueil en Belgique. Nous sommes en contact étroit avec les autorités belges et continuons à les soutenir", a indiqué une porte-parole, Anitta Hipper. "Cette annonce doit encore être discutée au sein du gouvernement belge. Il faudra voir ce qui se passe exactement. La Commission contactera les autorités belges à ce sujet."

La porte-parole a rappelé que les États membres de l'Union européenne sont tenus d'organiser un accueil approprié dans des conditions dignes pour les demandeurs d'asile, faisant référence à la directive du 26 juin 2013 établissant les normes d'accueil des personnes demandant la protection internationale.

L'article 19 de ce texte stipule que toute dérogation aux garanties en matière d'accueil doit être temporaire et appliquée dans des circonstances exceptionnelles. Les dérogations doivent être justifiées en tenant compte du "degré de gravité que revêt la dérogation, de sa durée et de son incidence sur le demandeur concerné".

Mme Hipper a souligné que l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (EUAA) comptait 36 experts sur le terrain pour fournir un soutien sur le plan opérationnel. "Nous continuerons à collaborer avec les autorités (belges) pour apporter le soutien nécessaire."

La secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor (CD&V), a annoncé mardi ne plus vouloir accueillir temporairement dans le réseau Fedasil les hommes seuls demandeurs d'asile en Belgique. Par cette décision, la secrétaire d'État entend anticiper "'l'afflux croissant de familles et d'enfants pour éviter absolument que des enfants ne se retrouvent à la rue en hiver".